«Повреждение мозга!»: Врач заявил, что деменция Байдена приведет мир к катастрофе

Джо Байден уже не может контролировать свои действия, при этом нужно не забывать, что он всегда носит «красную кнопку» при себе, отметил в эфире НСН Юрий Конев.

Президент США Джо Байден страдает деменцией между второй и третьей стадией, он уже не может отвечать за собственные действия, в результате чего мир находится на грани катастрофы, заявил врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в разговоре с НСН.

В США усомнились в целесообразности переизбрания Байдена из-за его состояния здоровья

Накануне Джо Байден принял решение баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. К тому времени ему будет уже за 80 лет. Юрий Конев отметил, что американский президент не может баллотироваться на второй срок, так как скоро он вообще перестанет ходить и понимать окружающих.

«У Байдена развивается деменция. Она находится между второй и третьей стадиями. Кстати, у дамы Пелоси (Нэнси – ред. НСН), возглавляющей конгресс, то же самое развивается. Не представляю себе, что за врачи могли пропустить их к выборам, все это было видно до выборов. Большие эмоциональные нагрузки и ответственность вызывает только резкое прогрессирование этой симптоматики. К сожалению, дееспособность Байдена находится под большим вопросом. У него появилась лыжная походка, а это уже признак атаксии, то есть повреждения в некоторых структурах головного мозга. И этот процесс катастрофически прогрессирует. Отвечать за свои деяния Байден уже не способен. И этот человек держит «красную кнопку», не забывайте», - сказал Конев.

По его словам, скоро Байден может перестать понимать окружающих. Профессор отметил, что если американские врачи допустят Байдена к следующим выборам, то их можно будет сразу привлечь к ответственности за подлог.

Политолог рассказал, кто может заменить Байдена на выборах 2024 года
«Дальше будет только хуже. Конечная часть этого процесса – поза эмбриона. Больной перестает ходить, двигаться и понимать окружающих. О каком втором сроке может идти речь? Если врачи дадут добро на его повторное участие в выборах, то этих врачей можно привлечь к судебной ответственности за, мягко сказать, недобросовестное исполнение своих обязательств, а вообще за подлог. Лекарства обратно повернуть процесс не могут, только притормозить скорость его развития и то, если его поместить в хорошие условия без дополнительных психоэмоциональных нагрузок. Мир на грани катастрофы только даже из-за состояния здоровья президента США и его третьего лица Пелоси», - резюмировал Конев.

Ранее Джо Байден снова дал повод для шуток. Во время визита в Пуэрто-Рико он внезапно остановился на пути к сцене и стал рассматривать асфальт. После Байден долго стоял в стороне и ждал своей очереди, чтобы подойти к микрофону.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолезньДжо БайденВыборыСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры