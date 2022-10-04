«Повреждение мозга!»: Врач заявил, что деменция Байдена приведет мир к катастрофе
Джо Байден уже не может контролировать свои действия, при этом нужно не забывать, что он всегда носит «красную кнопку» при себе, отметил в эфире НСН Юрий Конев.
Президент США Джо Байден страдает деменцией между второй и третьей стадией, он уже не может отвечать за собственные действия, в результате чего мир находится на грани катастрофы, заявил врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в разговоре с НСН.
Накануне Джо Байден принял решение баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. К тому времени ему будет уже за 80 лет. Юрий Конев отметил, что американский президент не может баллотироваться на второй срок, так как скоро он вообще перестанет ходить и понимать окружающих.
«У Байдена развивается деменция. Она находится между второй и третьей стадиями. Кстати, у дамы Пелоси (Нэнси – ред. НСН), возглавляющей конгресс, то же самое развивается. Не представляю себе, что за врачи могли пропустить их к выборам, все это было видно до выборов. Большие эмоциональные нагрузки и ответственность вызывает только резкое прогрессирование этой симптоматики. К сожалению, дееспособность Байдена находится под большим вопросом. У него появилась лыжная походка, а это уже признак атаксии, то есть повреждения в некоторых структурах головного мозга. И этот процесс катастрофически прогрессирует. Отвечать за свои деяния Байден уже не способен. И этот человек держит «красную кнопку», не забывайте», - сказал Конев.
По его словам, скоро Байден может перестать понимать окружающих. Профессор отметил, что если американские врачи допустят Байдена к следующим выборам, то их можно будет сразу привлечь к ответственности за подлог.
«Дальше будет только хуже. Конечная часть этого процесса – поза эмбриона. Больной перестает ходить, двигаться и понимать окружающих. О каком втором сроке может идти речь? Если врачи дадут добро на его повторное участие в выборах, то этих врачей можно привлечь к судебной ответственности за, мягко сказать, недобросовестное исполнение своих обязательств, а вообще за подлог. Лекарства обратно повернуть процесс не могут, только притормозить скорость его развития и то, если его поместить в хорошие условия без дополнительных психоэмоциональных нагрузок. Мир на грани катастрофы только даже из-за состояния здоровья президента США и его третьего лица Пелоси», - резюмировал Конев.
Ранее Джо Байден снова дал повод для шуток. Во время визита в Пуэрто-Рико он внезапно остановился на пути к сцене и стал рассматривать асфальт. После Байден долго стоял в стороне и ждал своей очереди, чтобы подойти к микрофону.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+21 687 / сут.
Умерли
388 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+45 437 / сут.
- МВД задержало владельцев публиковавших фейки о бизнесменах Telegram-каналов
- Источник опроверг просьбу Турции об отсрочке платежей за российский газ
- В Совфеде заявили, что Украина «воюет за независимость США»
- Мобилизацию в РФ предложили считать форс-мажором при госконтрактах
- Кадыров анонсировал массовые мероприятия в Чечне в честь юбилея Путина
- Сеть H&M приступила к закрытию своих магазинов в России
- Совфед единогласно ратифицировал договоры о новых субъектах в составе РФ
- Минобороны показало кадры удара артиллерии ВДВ по технике ВСУ
- Новая «метла»: Расчёт платы за вывоз мусора в РФ хотят изменить
- МИД РФ: Изучение украинского языка не будет под запретом в новых регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru