«Повреждение мозга!»: Врач заявил, что деменция Байдена приведет мир к катастрофе

Накануне Джо Байден принял решение баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. К тому времени ему будет уже за 80 лет. Юрий Конев отметил, что американский президент не может баллотироваться на второй срок, так как скоро он вообще перестанет ходить и понимать окружающих.

«У Байдена развивается деменция. Она находится между второй и третьей стадиями. Кстати, у дамы Пелоси (Нэнси – ред. НСН), возглавляющей конгресс, то же самое развивается. Не представляю себе, что за врачи могли пропустить их к выборам, все это было видно до выборов. Большие эмоциональные нагрузки и ответственность вызывает только резкое прогрессирование этой симптоматики. К сожалению, дееспособность Байдена находится под большим вопросом. У него появилась лыжная походка, а это уже признак атаксии, то есть повреждения в некоторых структурах головного мозга. И этот процесс катастрофически прогрессирует. Отвечать за свои деяния Байден уже не способен. И этот человек держит «красную кнопку», не забывайте», - сказал Конев.

По его словам, скоро Байден может перестать понимать окружающих. Профессор отметил, что если американские врачи допустят Байдена к следующим выборам, то их можно будет сразу привлечь к ответственности за подлог.