СМИ: Байден призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь от Вашингтона

Президент США Джо Байден призвал украинского коллегу Владимира Зеленского перестать публично жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на экс-чиновника Белого дома.

Байден пообещал Зеленскому предоставить системы ПВО

«Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно», — рассказал собеседник издания.

Washington Post отмечает, что Зеленский неоднократно призывал западные страны выделить Украине дополнительные вооружения. При этом США уже направляли Киеву беспрецедентные объемы военной помощи, пишет РИА ФАН.

В элите США зарождается раскол из-за отправляемой Украине многомиллиардной помощи, отмечает Ura.ru. Washington Post указывает, что проблемы могут усугубиться, если на выборах в палату представителей в ноябре выиграют республиканцы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир ЗеленскийДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры