СМИ: Байден призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь от Вашингтона

«Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно», — рассказал собеседник издания.

Washington Post отмечает, что Зеленский неоднократно призывал западные страны выделить Украине дополнительные вооружения. При этом США уже направляли Киеву беспрецедентные объемы военной помощи, пишет РИА ФАН.

В элите США зарождается раскол из-за отправляемой Украине многомиллиардной помощи, отмечает Ura.ru. Washington Post указывает, что проблемы могут усугубиться, если на выборах в палату представителей в ноябре выиграют республиканцы.

