Байден заявил, что Путин «серьезно просчитался»

Президент США Джо Байден выразил мнение, что его российский коллега Владимир Путин «серьезно просчитался» в политических решениях. Об этом сообщает ТАСС.

Маск опроверг сообщения об обсуждении с Путиным конфликта на Украине

При этом Байден считает, что Путин является «рациональным игроком». Американский лидер предположил, что цели Путина были неправильными, когда он посчитал, что его «встретят с распростертыми объятиями».

Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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