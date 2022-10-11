Байден заявил, что Путин «серьезно просчитался»
Президент США Джо Байден выразил мнение, что его российский коллега Владимир Путин «серьезно просчитался» в политических решениях. Об этом сообщает ТАСС.
При этом Байден считает, что Путин является «рациональным игроком». Американский лидер предположил, что цели Путина были неправильными, когда он посчитал, что его «встретят с распростертыми объятиями».
Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru