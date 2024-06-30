«Мощный» ответ: КНДР возмутило создание «азиатского НАТО»
При этом у Северной Кореи есть новый «мощный» договор с Россией, один из пунктов которого подразумевает взаимное реагирование в случае агрессии на одну из сторон.
США, Япония и Южная Корея провели совместные военные учения под официальным названием Freedom Edge якобы в рамках поддержания стабильности в регионе. Однако в Северной Кореи такое объединение считают новым НАТО и не забывают на фоне этого о своем российском партнере.
«АЗИАТСКИЙ НАТО»
Накануне в КНДР обвинили США в создании «азиатского НАТО». Так, представители МИД Северной Кореи считают, что США, Япония и Южная Корея заявляют о проведении военных учений якобы для стабилизации ситуации с безопасностью в регионе, а на самом деле де-факто создали военный блок наподобие «азиатского НАТО». По мнению дипломатов, такой «альянс» может в любое время вступить в военный конфликт по приказу Вашингтона.
Недавно в Восточно-Китайском море завершились трехдневные военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge. Они стали первыми в своем роде. По мнению северокорейского правительства, их «опасность» заключается в том, что они являются проявлением систематизации и организации трехстороннего военного блока США, Японии и Южной Кореи.
«США оправдываются тем, что их трехсторонние отношения с Японией и Республикой Кореей представляют собой отношения взаимодействия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе, и не означают "азиатскую версию НАТО", но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации агрессивного блока», - подчеркнули в МИД КНДР.
К тому же на прошлой неделе США направили свой атомный авианосец Theodore Roosevelt в порт Пусана. Его сопроводили два эсминца с системой Aegis. В Вашингтоне такой жест объяснили предстоящими учениями Freedom Edge. Однако в РФ и КНДР посчитали, что отправка корабля была приурочена к визиту президента России Владимира Путина в Северную Корею, который завершился 19 июня.
В МИД КНДР также напомнили, что в августе 2023 года США, Япония и Южная Корея договорились о том, что в случае угрозы против любой из этих стран, они будут немедленно реагировать вместе.
«Это по своей сути напоминает принцип коллективной обороны НАТО. К тому же страны в режиме реального времени уже делятся данными о ракетной тревоге. Они также договорились о постоянном проведении трехсторонних совместных военных учений в нескольких пространствах, как у НАТО, в том числе на суше и море, в воздухе и в киберпространстве. Это говорит о том, что отношения между США, Японией и Южной Кореей приняли вид "азиатской версии НАТО», - говорится в заявлении северокорейского ведомства, которое приводит Центральное телеграфное агентство КНДР.
В Северной Кореи подчеркнули, что в отличие от AUKUS – альянса технического сотрудничества в обеспечении безопасности между США, Великобританией и Австралией, или от системы трехстороннего взаимодействия по безопасности США, Японии и Филиппин трехсторонний военный блок США, Японии и Южной Кореи является агрессивной военной организацией.
Слова северокорейских дипломатов подкрепляются тем, что раньше Вашингтон, Сеул и Токио проводили разовые совместные учения по реагированию на запуски ракет, по сопровождению стратегических бомбардировщиков, по поиску и спасению на море и другие военные маневры, но теперь Freedom Edge должны стать регулярными маневрами, проводимыми одновременно в различных сферах.
До этого в МИД РФ уже говорили, что, выстраивая тройственный военный союз с Сеулом и Токио, Вашингтон хочет направить ударный потенциал США не только против КНДР, но и на стратегическое сдерживание Москвы и Пекина. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что единственным вызовом в Индо-Тихоокеанском регионе является политика США. Но потенциальные проблемы, которые действительно существуют в данном регионе, требуют коллективного реагирования, а не создания «блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные вызовы и угрозы», в том числе ракетно-ядерную программу КНДР.
При этом до конца года Евросоюз также планирует заключить оборонное соглашение с Японией и Южной Кореей. Отмечается, что благодаря партнерству с ЕС Токио улучшит оборонные технологии и сократит производственные расходы. А Брюсселю такое соглашение поможет открыть новые возможности для сотрудничества с японскими и южнокорейскими оборонными компаниями. По данным источника, стороны также планируют сотрудничество в вопросах кибербезопасности и борьбе с дезинформацией.
ДОГОВОР С РФ
Однако Северной Кореи есть чем ответить «азиатскому НАТО» в случае агрессии. Так, во время визита Владимира Путина в КНДР главы двух государств подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он должен заменить прежние Договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянскую и Московскую декларации, подписанные в 2000 и 2001 годах. Новый договор носит бессрочный характер.
Основным пунктом документа стала статья, которая обязует стороны к оказанию военной помощи всеми имеющимися в их распоряжении средствами в случае агрессии. Также Россия и КНДР обязуются не вступать в соглашения с третьими странами, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности двух стран.
По словам Владимира Путина, этот договор является фундаментальным, а лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул, что это «мощное» соглашение носит миролюбивый и оборонительный характер. Путин также отметил, что договор предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников соглашения.
В свою очередь зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с НСН рассказал, что новый договор между Россией и КНДР кардинально отличается от советского и более современных аналогов, делая страны союзниками, в том числе и в военной сфере.
«Главная составляющая договора – обязательства союзнического уровня. В последние десятилетия Россия воздерживалась от подписания подобного рода документов, они были больше свойственны советскому периоду, а сейчас мы не идем дальше стратегического партнерства с рядом стран, в частности, с Китаем. Так что это совершенно новый подход», - объяснил он.
Однако в НАТО посчитали, что подписание такого договора между РФ и КНДР должно заставить Запад сплотиться еще больше. Действующий генсек альянса Йенс Столтенберг даже предположил, что документ обеспечит поддержку ядерной и ракетной программы Северной Кореи.
При этом, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, против пункта о помощи при агрессии могут возражать только те государства, которые и планируют нападение на одну из двух стран. Министр подчеркнул, что речь идет только об оборонительной позиции в соответствии с Уставом ООН.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна не направлено против третьих сторон.
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