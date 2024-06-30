«Мощный» ответ: КНДР возмутило создание «азиатского НАТО»

«АЗИАТСКИЙ НАТО»

Накануне в КНДР обвинили США в создании «азиатского НАТО». Так, представители МИД Северной Кореи считают, что США, Япония и Южная Корея заявляют о проведении военных учений якобы для стабилизации ситуации с безопасностью в регионе, а на самом деле де-факто создали военный блок наподобие «азиатского НАТО». По мнению дипломатов, такой «альянс» может в любое время вступить в военный конфликт по приказу Вашингтона.

Недавно в Восточно-Китайском море завершились трехдневные военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge. Они стали первыми в своем роде. По мнению северокорейского правительства, их «опасность» заключается в том, что они являются проявлением систематизации и организации трехстороннего военного блока США, Японии и Южной Кореи.

«США оправдываются тем, что их трехсторонние отношения с Японией и Республикой Кореей представляют собой отношения взаимодействия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе, и не означают "азиатскую версию НАТО", но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации агрессивного блока», - подчеркнули в МИД КНДР.