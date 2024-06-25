МИД РФ: Ким Чен Ын приедет в Россию, когда будет база для подписания документов

Он подчеркнул, что как только будет готова определённая база документов, которые можно подписать на соответствующем уровне, то визит лидера Северной Кореи в Россию будет организован.

Руденко отметил, что Россия готова принять Ким Чен Ына, также у него есть официальное приглашение от российского президента Владимира Путина.

Ранее 18 и 19 июня Путин находился в КНДР с официальным визитом. В Пхеньяне прошли переговоры лидеров КНДР и РФ в узком и расширенном составах, лидеры двух стран обменялись подарками, а по итогу встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

