МИД РФ: Ким Чен Ын приедет в Россию, когда будет база для подписания документов
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын посетит Россию, когда будет наработана необходимая база для подписания документов, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что как только будет готова определённая база документов, которые можно подписать на соответствующем уровне, то визит лидера Северной Кореи в Россию будет организован.
Руденко отметил, что Россия готова принять Ким Чен Ына, также у него есть официальное приглашение от российского президента Владимира Путина.
Ранее 18 и 19 июня Путин находился в КНДР с официальным визитом. В Пхеньяне прошли переговоры лидеров КНДР и РФ в узком и расширенном составах, лидеры двух стран обменялись подарками, а по итогу встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru