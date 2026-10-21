Черногория официально уведомила Россию о введении виз для россиян с 1 ноября
Черногория официально уведомила Россию о прекращении с 1 ноября действия межправительственного соглашения Москвы и Подгорицы об условиях взаимных поездок. Об этом заявил посол РФ в республике Александр Лукашик.
По его словам, с этой даты для въезда на территорию Черногории россиянам потребуется виза Черногории или ряда других стран, включая государства Шенгена.
Власти республики объяснили своё решение необходимостью приведения визовой политики страны в соответствие с правилами Евросоюза. Отмечается, что аналогичные правила вводятся для граждан Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за решения Подгорицы гражданам Черногории придётся получать визы для поездок в Россию, пишут «Известия».
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