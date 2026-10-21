Уиткофф привез Путину документы с изложением подходов по украинскому вопросу

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез в Россию документы, где излагаются подходы по проблеме урегулирования на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Новая сделка Трампа? Какое предложение Уиткофф привезет Путину

Ранее американский переговорщик прибыл в Санкт-Петербург, напоминает RT. Его встретил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Уиткоффом в Константиновском дворце.

На встрече спецпосланник высказал мнение, что уже создан необходимый задел для успешного завершения огня в украинском конфликте.

По словам Уиткоффа, он привез документы с подходами по проблеме урегулирования. Политик попросил Владимира Путина рассмотреть эти материалы позднее.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СШАВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры