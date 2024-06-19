«Задушевное и сокровенное»: Визит Путина в КНДР напугал Запад

Трогательная встреча лидеров России и КНДР продолжилась «задушевными разговорами» и переговорами на фоне статьи Путина о «коварном враге» и разгроме Квантунской армии.

Президент России Владимир Путин впервые с 2000 года прибыл в КНДР, где в эти минуты проводит переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Визит начался в атмосфере праздника с «задушевных реверансов» политиков и опасений Запада о возможном тайном военном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.

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ЛЮБЕЗНОСТИ И «СОКРОВЕННЫЕ ДУМЫ»

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын прибыл в Россию на роскошном бронепоезде с «поющими проводницами» и пуленепробиваемыми стеклами. Вскоре стало известно, что Владимир Путин после выборов может посетить КНДР с ответным визитом, который в итоге назначили на 18-19 июня.

Накануне вечером российский лидер прилетел в Пхеньян, выбрав традиционное средство передвижения. Лидер КНДР лично встретил коллегу, «крепко пожал руку Путину и тепло обнял его, не сдерживая радости от встречи впервые за 270 с лишним дней», описывает «трогательную встречу» Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В аэропорту Путин и Ким Чен Ын посоревновались в галантности, уступая друг другу место в лимузине. Повторив одинаковые жесты несколько раз, политики определились: президент России сел справа, лидер КНДР – слева.

«Проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна, где открылся замечательный ночной пейзаж, лидеры делились сокровенными думами и обменялись мнениями для более надежного развития отношений между КНДР», - продолжало восхищаться ЦТАК.

По его данным, после прибытия «в место ночлега» в резиденции «Кымсусан», Ким Чен Ын «продолжал задушевный разговор». Разница во времени между Москвой и Пхеньяном шесть часов, и сейчас лидеры России и КНДР уже ведут переговоры. При этом в северокорейской столице царит атмосфера праздника, город украшен портретами Путина, российскими триколорами и шарами, пугая страны Запада возможными последствиями встречи.

Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в лимузине

КОВАРНЫЙ ВРАГ И СТРАХИ ЗАПАДА

В преддверии визита в КНДР Путин написал статью для газеты «Нодон синмун», которую любезно перевел на русский язык сайт Кремля. Начав исторический экскурс с разгрома Квантунской армии, Владимир Владимирович быстро дошел до «неоколониальной диктатуры» США.

«Отрадно, что наши корейские друзья – несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США – столь же эффективно (как и Россия – прим. НСН) отстаивают свои интересы», - констатировал президент РФ.

Он заверил, что Россия продолжит поддерживать «КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу», пообещав разноплановое сотрудничество.

Как отмечал в интервью НСН ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин, Россия с КНДР двигаются к заключению «нового всеобъемлющего договора». При этом на Западе больше всего опасаются именно военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

Громче всех возмущаются Вашингтон и Пхеньян, а недавно министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик и вовсе заявил Bloomberg, что КНДР якобы успела отправить России 4,8 млн снарядов и десятки баллистических ракет.

«Всеобъемлющий договор»: С какой целью Путин едет в КНДР впервые за 24 года

Со своей стороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 18 июня на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что на фоне визита Путина в КНДР альянс планирует развивать сотрудничество с Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией. При этом в НАТО намекают и на ядерную эскалацию, раззадоривая зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

По данным «Интерфакса», в числе членов российской делегации на идущих в эти минуты переговорах Путина с Ким Чен Ыном пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Андрей Белоусов.

После завершения визита в КНДР президент России 19 июня отправится во Вьетнам, где пробудет до 20 июня.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Ким Чен ЫнКНДРВладимир Путин

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