Армия России освободила Червоный Яр и Юльевку

Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.

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В частности, российские военные взяли под контроль село Червоный Яр, пишет RT. Территорию освободили подразделения группировки войск «Восток».

В свою очередь, группировка «Днепр» установила контроль над селом Юльевка.

Ранее армия РФ освободила Тимошевку в Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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