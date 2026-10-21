Армия России освободила Червоный Яр и Юльевку
21 октября 202612:58
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.
В частности, российские военные взяли под контроль село Червоный Яр, пишет RT. Территорию освободили подразделения группировки войск «Восток».
В свою очередь, группировка «Днепр» установила контроль над селом Юльевка.
Ранее армия РФ освободила Тимошевку в Запорожской области.
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