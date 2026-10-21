Уиткофф на встрече с Путиным сообщил, что привез с собой документы по теме украинского урегулирования

Сделка России и США по дизелю снизила мировые цены на 5-6%

Россия продолжит реализацию мегапроектов

Эксперт по гаджетам рассказал, почему Россия хочет снять ограничения на ввоз иностранной электроники

Россияне стали регулярно подавать в суд на курящих соседей