Депутат Попов заступился за памятник Солженицыну во Владивостоке
Переносы монументов только разделяют общество, а сейчас у государства другие задачи, заявил НСН Евгений Попов.
Россияне имеют вопросы к деятельности писателя Александра Солженицына, но в данный момент надо понимать, что он был великим человеком, а борьба с памятью о нем неуместна, рассказал НСН депутат Госдумы и уроженец Владивостока Евгений Попов.
Демонтированный накануне для переноса памятник русскому писателю Александру Солженицыну временно вернули на прежнее место на Корабельную набережную в центре Владивостока. После его переноса в сквер Веры и Надежды выяснилось, что габариты монумента не соответствуют характеристикам сквера. В администрации Владивостока сообщили, что эти обстоятельства стали очевидны на месте, после монтажа, на этапе проектирования их невозможно было оценить в полном объеме, отметили в мэрии. Попов осудил сам план «переезда».
«Сейчас не время двигать памятники — надо оставить все как есть, у нас совершенно другие задачи сейчас. Подобные действия только разобщают общество. Тем более во Владивостоке очень многое связано с Солженицыным. Есть много вопросов по поводу его деятельности, но надо понимать, что этот человек — великий русский писатель. Памятник ему стоит не просто так — он возвращался на Родину из США через Владивосток. Я считаю, что заслуга всех неравнодушных жителей города в том, что монумент вернули на место. Вернули и хорошо, разбираться в причинах не буду», — сказал он.
Ранее кинорежиссер Александр Сокуров объяснил НСН, почему чтение произведений Солженицына требуют подготовки.
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