IT, космос и оборонка: Раскрыты детали нового договора между РФ и КНДР

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ВИЗИТА

Главным итогом визита стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, который должен заменить прежние Договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянскую и Московскую декларации, подписанные в 2000 и 2001 годах. Помощник Путина Юрий Ушаков объяснил, что новый документ был необходим в связи с изменением геополитической обстановки в мире, а также эволюцией отношений России и КНДР за эти годы.

Основным пунктом договора стала статья, обязывающая стороны к оказанию военной помощи всеми имеющимися в их распоряжении средствами в случае агрессии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Также РФ и КНДР обязуются не вступать в соглашения с третьими странами, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности двух стран.

Помимо этого, Москва и Пхеньян будут стремиться увеличить взаимный товарооборот, развивать отношения в сфере космоса, мирного атома, ИИ и ИТ, усилят сотрудничество в медиа сфере для противодействия фейкам и недостоверной информации, а также создадут систему мер для укрепления оборонного потенциала с целью предотвращения войны и обеспечения мира. ЦТАК уточняет, что новый договор носит бессрочный характер.

Российский лидер назвал договор фундаментальным, а Ким Чен Ын, в свою очередь, подчеркнул, что это «мощное» соглашение носит миролюбивый и оборонительный характер.

Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в интервью НСН подтвердил, что новый договор между Россией и КНДР кардинально отличается от советского и более современных аналогов.

«Это совершенно новый подход. В какой-то мере только со странами ОДКБ у нас есть взаимные обязательства о взаимопомощи в случае агрессии», - подчеркнул он.

Еще одним знаковым событием визита стало награждение президента России в Пхеньяне высшей государственной наградой Северной Кореи – орденом Ким Ир Сена «в знак выражения безграничного уважения и доверия». Церемония вручения награды состоялась 19 июня, во второй день визита Путина в КНДР. Глава государства был отмечен за особые заслуги в развитии отношений Москвы и Пхеньяна.