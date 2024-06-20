IT, космос и оборонка: Раскрыты детали нового договора между РФ и КНДР
Путин и Ким Чен Ын в новом договоре планируют сотрудничество в космической, оборонной и медиа сфере, в то время как генсек НАТО Столтенберг призывает страны Запада сплотиться на фоне "пугающего" взаимодействия двух лидеров.
Президент России Владимир Путин вечером 19 июня прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Ожидается, что российский лидер проведёт переговоры в Ханое с президентом Вьетнама То Ламом, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания, а также с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны.
Однако вчерашний день Путина был не менее насыщенным – 19 июня завершился его государственный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Это был первый визит российского президента в КНДР за 24 года, последний раз он посещал страну в 2000 году. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил, а потом проводил Путина до самого трапа самолета, а в общей сложности главы двух государств общались более 11 часов.
ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ВИЗИТА
Главным итогом визита стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, который должен заменить прежние Договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянскую и Московскую декларации, подписанные в 2000 и 2001 годах. Помощник Путина Юрий Ушаков объяснил, что новый документ был необходим в связи с изменением геополитической обстановки в мире, а также эволюцией отношений России и КНДР за эти годы.
Основным пунктом договора стала статья, обязывающая стороны к оказанию военной помощи всеми имеющимися в их распоряжении средствами в случае агрессии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Также РФ и КНДР обязуются не вступать в соглашения с третьими странами, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности двух стран.
Помимо этого, Москва и Пхеньян будут стремиться увеличить взаимный товарооборот, развивать отношения в сфере космоса, мирного атома, ИИ и ИТ, усилят сотрудничество в медиа сфере для противодействия фейкам и недостоверной информации, а также создадут систему мер для укрепления оборонного потенциала с целью предотвращения войны и обеспечения мира. ЦТАК уточняет, что новый договор носит бессрочный характер.
Российский лидер назвал договор фундаментальным, а Ким Чен Ын, в свою очередь, подчеркнул, что это «мощное» соглашение носит миролюбивый и оборонительный характер.
Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в интервью НСН подтвердил, что новый договор между Россией и КНДР кардинально отличается от советского и более современных аналогов.
«Это совершенно новый подход. В какой-то мере только со странами ОДКБ у нас есть взаимные обязательства о взаимопомощи в случае агрессии», - подчеркнул он.
Еще одним знаковым событием визита стало награждение президента России в Пхеньяне высшей государственной наградой Северной Кореи – орденом Ким Ир Сена «в знак выражения безграничного уважения и доверия». Церемония вручения награды состоялась 19 июня, во второй день визита Путина в КНДР. Глава государства был отмечен за особые заслуги в развитии отношений Москвы и Пхеньяна.
ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ И СОБАКИ
Яркий визит Путина в Северную Корею запомнился не только важными соглашениями, но и памятными подарками, которые лидеры двух стран преподнесли друг другу. Так, Путин подарил Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик. При этом помощник президента РФ Ушаков подтвердил, что это уже второй Aurus, который северокорейский лидер получает в подарок от российского президента.
Сестра Ким Чен Ына отметила, что автомобиль понравился лидеру КНДР и сказала, что этот жест служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран.
Ким Чен Ын, в свою очередь, подарил президенту РФ двух охотничьих собак редкой породы пхунсан, а также другие подарки, «связанные с изображением российского президента».
«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», - рассказал Ушаков.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСПУГ
Новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном, подписанный лидерами России и КНДР, уже успел напугать западные страны. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после такого документа страны Запада должны еще больше сплотиться.
Столтенберг также выразил свою обеспокоенность тем, что РФ обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программы Северной Кореи.
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс, в свою очередь, назвал визит президента России в КНДР предупреждением для Запада. По его словам, в подобных поездках он видит попытки «подорвать свободы» западных стран, на что Великобритания должна ответить укреплением своих вооруженных сил и армии.
Комментируя нарастающее беспокойство европейских государств по поводу нового договора и некоторых его пунктов, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что против пункта о помощи при агрессии могут возражать лишь те, кто ее планирует в отношении одной из двух стран. Министр подчеркнул, что речь идет только про оборонительную позицию в соответствии с Уставом ООН.
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