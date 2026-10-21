Индия без стереотипов: Цены на авиабилеты рухнут до 30% из-за роста числа рейсов
У рядового россиянина есть стереотипы, что Индия — это грязная и нищая страна, однако это не так, и, возможно, с ростом числа перелетов туда россияне откроют для себя другую Индию, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.
Расширение авиасообщения с Индией и отмена виз, скорее всего, могут привести к снижению цен на авиабилеты на 20-30%, а также к росту турпотока в два-три раза, как это произошло с Китаем. Об этом НСН рассказал генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Россия предложила Индии существенно нарастить число авиарейсов между двумя странами — до 71 перелета в неделю, заявил посол РФ в республике Денис Алипов. Его слова приводят «Известия». По данным Минэкономразвития, сейчас за такой период выполняется около 15 прямых авиарейсов. По словам дипломата, прорабатывается возможность полетов из Новосибирска и Екатеринбурга в Дели. Арутюнов раскрыл, какой потенциал несет в себе расширение авиасообщения.
«К сожалению, из России сейчас рейсы выполняются только в Дели и на Гоа, но Индия — это гораздо больше. Есть прекрасный юг Индии, — это Керала, столица аюрведы. Есть север Индии, где замечательные Гималаи, буддистская культура. Наши туристы едут еще во множество клиник, где можно поправить здоровье и заняться йогой, на ретриты. Мы сейчас возили туристов по так называемому "золотому треугольнику" — это Дели, Агра и Джайпур, где находятся все самые основные культурно-исторические ценности. К тому же Россия и Индия на сегодняшний день обсуждают возможность безвизового путешествия россиян. Мы видели на примере Китая, как отмена виз увеличила турпоток в 2,5-3 раза буквально за год. Поэтому, я думаю, что когда такое же решение будет принято с Индией, то мы получим такой же взрывной рост туризма. Интерес индусов к России не меньше, чем у нас к ним, а, может, даже и больше. Поэтому потенциал огромный», — рассказал он.
При этом Арутюнов с сожалением заметил, что у многих россиян до сих пор представления об Индии на уровне закостенелых стереотипов.
«Мы сейчас возили группу из 20 человек. Они были в Индии впервые. Все были приятно поражены, потому что у рядового россиянина стереотип об Индии, что это грязная, нищая страна, где можно чем-то отравиться. Но это такие же стереотипы, как про то, что у нас по улицам ходят медведи с балалайками, а мы пьем по бутылке водки каждое утро», — рассказал он.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что расширение перевозок, как правило, благоприятно сказывается на цене билетов.
«Конкуренция всегда благоприятно отражается на цене в пользу потребителя. Сейчас у нас летает "Аэрофлот" на Гоа и в Дели. Цены нельзя назвать супервысокими, но все равно при увеличении частоты перевозок, если еще и задействуют лоукостеры, цены могут снизиться процентов на 25–30%. Это, возможно, привлечет новых адептов от путешествий в Индию», — рассказал он.
Ранее коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов заявил НСН, что спрос на поездки в Африку у российских туристов растет, а расширение полетных программ иностранных авиакомпаний делает эти страны более доступными для путешествий.
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