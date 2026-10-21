Польша направила на границу с Россией партию танков «Черная пантера»

Польская 16-я механизированная дивизия, которая размещена на границе с Россией, получила партию южнокорейских танков К2 «Черная пантера». Об этом сообщает RT со ссылкой на Агентство вооружений Польши.

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Число машин не уточняется.

По данным властей, в рамках поставки соединению также передали набор инструментов, запасных частей, боеприпасов.

Дивизия расквартирована в районе города Бранево Варминьско-Мазурского воеводства на границе с Калининградской областью.

Ранее СМИ сообщили, что Эстония в рамках программы «активной обороны» перемещает своих военных к границе с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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