Польша направила на границу с Россией партию танков «Черная пантера»
Польская 16-я механизированная дивизия, которая размещена на границе с Россией, получила партию южнокорейских танков К2 «Черная пантера». Об этом сообщает RT со ссылкой на Агентство вооружений Польши.
Число машин не уточняется.
По данным властей, в рамках поставки соединению также передали набор инструментов, запасных частей, боеприпасов.
Дивизия расквартирована в районе города Бранево Варминьско-Мазурского воеводства на границе с Калининградской областью.
Ранее СМИ сообщили, что Эстония в рамках программы «активной обороны» перемещает своих военных к границе с Россией.
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