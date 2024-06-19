Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын завершили общение в формате тет-а-тет в Пхеньяне, оно продолжалось порядка двух часов.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе завершились

Главы государств подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в ходе переговоров.

«Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», - описывал договор российский лидер.

Путин прибыл в КНДР во второй раз. Первый визит состоялся в 2000 году, когда страной руководил Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера Ким Чен Ына, отмечает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаКим Чен ЫнВладимир Путин

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