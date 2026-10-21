Режиссер Герман посоветовал Уиткоффу прогуляться по вечернему Петербургу
Режиссер Алексей Герман (младший) порекомендовал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу прогуляться по вечернему Санкт-Петербургу и посетить хороший ресторан. Об этом кинематографист рассказал в беседе с Life.ru.
Ранее Уиткофф прибыл в Северную столицу, где его примет президент РФ Владимир Путин.
Говоря о приезде иностранного гостя, Герман усомнился, что Уиткоффу понравится корюшка - рыба-символ Петербурга. Режиссер назвал такую еду специфической.
«Я думаю, что самое разумное — это посетить места от Петродворца до Эрмитажа, в которых просто надо побывать. Но мне кажется, что все-таки Питер — это музей под открытым небом, поэтому лучше по нему просто иногда гулять куда глаза глядят», - заявил Герман.
Также режиссер отметил, что в Петербурге много «хороших и вкусных» ресторанов. Герман посоветовал бы Уиткоффу после вечерней прогулки найти заведение с видом, «чтобы ужинать и смотреть на город».
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