Посол США: Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения

Визит российского президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского посла в Японии Рама Эмануэля.

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По его словам, российский лидер своей поездкой прямо заявил США, что Москва намерена стать «главным организатором» государств, которые не контролируются американскими властями. Визит президента России сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.

Президент России Владимир Путин завершил азиатское турне серией резонансных заявлений во Вьетнаме, где он встречался с коллегой То Ламом. Он, в частности, рассказал о последствиях нового договора с КНДР, перспективах мира на Украине и возможном изменении ядерной доктрины РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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