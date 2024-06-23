Посол США: Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения
Визит российского президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам реализовал худшие опасения Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского посла в Японии Рама Эмануэля.
По его словам, российский лидер своей поездкой прямо заявил США, что Москва намерена стать «главным организатором» государств, которые не контролируются американскими властями. Визит президента России сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.
Президент России Владимир Путин завершил азиатское турне серией резонансных заявлений во Вьетнаме, где он встречался с коллегой То Ламом. Он, в частности, рассказал о последствиях нового договора с КНДР, перспективах мира на Украине и возможном изменении ядерной доктрины РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru