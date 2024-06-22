Сигнал для России? Военный корабль США прибыл в Южную Корею
До этого военные корабли США побывали на Карибах.
США направляют свои военные корабли в регионы, с которыми Россия налаживает сотрудничество в военной сфере. Может ли это говорить о намеренной провокации со стороны Вашингтона, или наоборот указывает на боязнь США российских «сигналов»?
АВИАНОСЕЦ США В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
22 июня представители ВМС Южной Кореи сообщили, что атомный авианосец США Theodore Roosevelt прибыл в порт города Пусан. Это произошло впервые с ноября 2023 года. Корабль сопровождали два эсминца с системой Aegis.
В последний раз, когда американский атомный авианосец «Рональд Рейган» вошел в воды Южной Кореи осенью прошлого года, в КНДР в ответ на это пригрозили атакой на стратегические объекты США на Корейском полуострове.
При этом известно, что в конце июня Южная Корея, США и Япония собираются провести трехсторонние учения Freedom Edge. Предполагается, что авианосец Theodore Roosevelt будет участвовать в маневрах.
Между тем 19 июня Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в случае оборонительной войны. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что этот документ не представляет угрозы для Южной Кореи.
Политик подчеркнул, что Сеулу не следует беспокоиться, так как соглашение предусматривает помощь в военной сфере только в случае агрессии в отношении одной из подписавших его сторон.
«А значит, бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости», - заметил Путин.
В свою очередь ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин считает, что сейчас действительно настало время для пересмотра и внесения корректировок в совместные документы РФ и Северной Кореи.
«С политической точки зрения, Россия с КНДР движется вперед, и возможность заключения нового всеобъемлющего договора сейчас обсуждается. Об этом даже сказал помощник президента Ушаков. Действительно настало время, когда в наших прежних документах можно что-то поменять. Все же новый российско-корейский договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве был заключен в феврале 2000 года. Прошло 24 года, и ситуация в мире радикально поменялась, надо учитывать новые вызовы и угрозы. Тем более свои договорные обязательства обновляют и наши бывшие партнеры», - объяснил он в беседе с НСН.
На этой неделе российский президент два дня провел в КНДР, где встретился с главой государства. Во время визита политики обсудили перспективы укрепления двусторонних связей и обмениваясь «сокровенными мыслями». До этого в сентябре 2023 года в России побывал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
ПОПЛЫЛИ НА КУБУ
При этом американские военные корабли уже не в первый раз отправляются в те регионы, с которыми Россия налаживает военное сотрудничество. На прошлой неделе на фоне военных учений России на Карибах американская подводная лодка USS Helena «без приглашения» вошла в территориальные воды Кубы. При этом Южное командование американских ВС сообщило, что субмарина находится в заливе Гуантанамо «в рамках планового визита».
По данным агентства Associated Press, субмарина прибыла в залив «в знак демонстрации силы», а остальные судна США должны были продолжить следить за российскими учениями, которые, по словам представителей Пентагона, не представляют угрозы для Вашингтона.
За российскими военными кораблями на Кубе также следили два эсминца, столько же кораблей с буксируемыми гидролокаторами, а за остальной частью отряда РФ — еще один эсминец ВМС США и корабль береговой охраны.
Между тем генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой назвал проведение российских учений в районе Карибского бассейна «сигналом для США».
«Это знак США, что наши ВКС и наш флот могут оказаться в любой момент в любой точке мира, в том числе в непосредственной близости от Америки», - заявил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Российские корабли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер» 12 июня прибыли в порт Гаваны с целью проведения военных учений. Россия не отправляла военные корабли в Западное полушарие с 2020 года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество РФ с КНДР не направлено против третьих стран.
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