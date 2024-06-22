Сигнал для России? Военный корабль США прибыл в Южную Корею

АВИАНОСЕЦ США В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

22 июня представители ВМС Южной Кореи сообщили, что атомный авианосец США Theodore Roosevelt прибыл в порт города Пусан. Это произошло впервые с ноября 2023 года. Корабль сопровождали два эсминца с системой Aegis.

В последний раз, когда американский атомный авианосец «Рональд Рейган» вошел в воды Южной Кореи осенью прошлого года, в КНДР в ответ на это пригрозили атакой на стратегические объекты США на Корейском полуострове.

При этом известно, что в конце июня Южная Корея, США и Япония собираются провести трехсторонние учения Freedom Edge. Предполагается, что авианосец Theodore Roosevelt будет участвовать в маневрах.