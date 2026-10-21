Кружок, а не факультет: Зачем убирать творческие программы из непрофильных вузов
Учащимся непрофильных вузов нужно давать возможность реализовать свой творческий потенциал в любительских студенческих кружках, заявила НСН Ольга Галахова.
Кандидат искусствоведения, доцент Ольга Галахова в беседе с НСН выразила мнение, что непрофильные вузы могут создавать любительские кружки, которые являются важной формой существования театра и искусства в целом, а не полноценные факультеты.
Российскому Минкульту могут дать полномочия закрывать образовательные программы в области искусств в непрофильных вузах. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что подготовлен соответствующий законопроект. Он может быть принят парламентом уже в осеннюю сессию и получить форму закона со следующего года, добавила Голикова.
Галахова отметила, что по крайней мере в сфере кинотеатрального искусства в последние десятилетия стала заметно стираться грань между профессионалами и любителями.
«В 90‑е годы говорили о коррупционной составляющей, о необъективности при приеме на театральные факультеты — особенно на актерский или режиссерский, — и приводили примеры выдающихся артистов, которые когда‑то не поступили. Значит, если актер‑любитель и любительский театр пользуются спросом, то нужно их квалифицировать по принятым ставкам. В результате это привело к жуткой депрофессионализации: стерлась опасная грань между любителями и профессионалами. И это продолжается до сих пор. Сейчас достаточно сняться в сериале — и ты звезда. А какие у тебя профессиональные навыки и способности — это уже неважно. Поэтому, конечно, если речь идет, условно говоря, об авиационном институте, то, с моей точки зрения, он имеет право на любительский кружок, а не на театральный факультет», — поделилась мнением собеседница НСН.
Однако она подчеркнула, что любительские кружки и любительские театры обязательно должны оставаться, так как они могут становиться площадкой, на базе которой раскрываются таланты.
«Историки театра вам скажут, что студенческий театр МГУ вошел в историю благодаря постановкам Романа Виктюка, где играли и профессионалы, и любители. Он был организован Роланом Быковым и имел статус любительского, самодеятельного. Позднее Виктюк в 1978 году поставил спектакль "Уроки музыки", в котором приняли участие непрофессионалы — профессорско-преподавательский состав и студенты. Спектакль был закрыт, но вошел в историю театра будучи любительским. Необходимо вернуть разницу между любительским и профессиональным театром. Возможно сделан первый шаг, но дальше необходимо внимание к любительским коллективам. Это не простая задача, которую надо решать профессиональному сообществу. Необходимо внимание, экспертная оценка. Любительские театры должны быть частью общего театрального процесса. И это очень важная форма существования театра — любительский кружок. В конце концов, Константин Сергеевич Станиславский вышел из любительского кружка. Любительские формы надо сохранить», — сказала Галахова.
Она добавила, что сложности с поиском работы сегодня испытывают даже выпускники профвузов в сфере искусства, не говоря уже о выходцах из непрофильных учебных заведений.
«Одна из острых проблем — трудоустройство выпускников театральных вузов. Это было и во времена позднего СССР. Есть программы, например, в ГИТИСе, помогающие выпустить режиссерам дипломный спектакль в театрах России. Но государственной программы, систематически занимающейся этим вопросом, насколько мне известно, нет. К тому же вузы вынуждены набирать платные курсы, потому что важны при финансировании количественные показатели. Никто не сможет сказать сегодня, каким должен быть количественно набор, чтобы выпускники были востребованы. Понимаю, что невозможно все сосчитать, потому что мы имеем дело с творческими индивидуальностями, а тут многое не предсказуемо. Но последнее не означает, что надо все пускать на самотек. Необходимы программы послевузовской поддержки, причем разработанные профессиональным сообществом, а не спущенные сверху», — отметила доцент.
Ранее Ольга Галахова рассказывала НСН, как привлечь выпускников столичных театральных вузов в регионы. По ее мнению, одних льгот и материальной поддержки для этого недостаточно.
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