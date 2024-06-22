СМИ: Атомный авианосец США прибыл в порт Южной Кореи

Отмечается, что авианосец зашел в порт Южной Кореи впервые с ноября прошлого года. Судно сопровождали два эсминца с системой Aegis.

Южная Корея, США и Япония в конце июня намерены провести трехсторонние учения Freedom Edge. Предполагается, что Theodore Roosevelt будет участвовать в маневрах.

Ранее американская подводная лодка USS Helena вошла в территориальные воды Кубы на фоне визита в республику отряда кораблей Военно-морского флота России.

