СМИ: Атомный авианосец США прибыл в порт Южной Кореи

Американский атомный авианосец Theodore Roosevelt прибыл в порт южнокорейского города Пусан. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на ВМС республики.

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Отмечается, что авианосец зашел в порт Южной Кореи впервые с ноября прошлого года. Судно сопровождали два эсминца с системой Aegis.

Южная Корея, США и Япония в конце июня намерены провести трехсторонние учения Freedom Edge. Предполагается, что Theodore Roosevelt будет участвовать в маневрах.

Ранее американская подводная лодка USS Helena вошла в территориальные воды Кубы на фоне визита в республику отряда кораблей Военно-морского флота России.

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ФОТО: U.S. Navy/Ridge Leoni
ТЕГИ:Южная КореяАвианосецСША

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