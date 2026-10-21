Новак: Россия направит первый танкер с дизелем в США 22 октября
Первый танкер с дизельным топливом из России отправится в США в четверг, 22 октября. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.
Он отметил, что будет направлено судно водоизмещением 40 тысяч тонн, пишет RT. Далее в США пойдут следующие партии топлива.
«Как и были договоренности между двумя лидерами, мы будем потребности, какие есть у Соединенных Штатов Америки, в пределах наших возможностей все удовлетворять», - цитирует Новака ТАСС.
Вице-премьер подчеркнул, что стороны завершают процесс подписания контрактов на поставки.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что договоренности Москвы и Вашингтона по дизелю принесут выгоду, так как отечественные компании смогут экспортировать топливо и получать за это выручку.
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