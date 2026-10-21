«Чиним сами»: Почему автомобили в такси оказались без сервиса и гарантии

Евгений Грэк заявил НСН, что водители такси просто не могут ждать несколько месяцев, поэтому обслуживают автомобиль сами.

Гарантии, которые даются производителями, слабо относятся к пробегам и специфики использования машины в такси, заявил НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.

Для автомобилей такси крайне важны надежность, послепродажный сервис и поддержка, которую обязан предоставлять завод-изготовитель. Со всем этим у исконно российских автопроизводителей большие проблемы. Об этом «Газете.Ru» рассказал член Общественного совета по развитию такси по Северо-Западному федеральному округу Андрей Белов. Грэк эту проблему в отрасли подтвердил.

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«У нас сейчас достаточно ограниченный список автомобилей, которые можно использовать для такси. То, что входит в список, обладает достаточно небольшой надежностью, есть серьезные технические проблемы с гарантией, сервисом и сроками. У нас большинство таксопарков используют единицы из китайского автопрома, достаточно давно избегают российский автопром, очень многие доезжают на том, что осталось. Сейчас некоторые локализованные марки стали дорабатываться на основе жалоб, но с сервисом большая проблема», — рассказал он.

По его словам, водители такси просто не могут ждать несколько месяцев, поэтому обслуживают автомобиль сами.

«Гарантии, которые даются производителями, слабо относятся к пробегам и специфики использования в такси. Если видно, что автомобиль поступил бракованным, доказать очень сложно. Поэтому часто покупатели все обслуживают собственными силами. Почему есть сложности с обслуживанием? Где-то говорят, что запчастей нет, но в случае такси невозможно несколько месяцев ждать одну деталь. Таксисты, которые работают сами, верят, что нет запчастей и обслуживаются сами. Крупные таксопарки тоже махнули рукой, чтобы не терять время», — добавил собеседник НСН.

Ранее Грэк объяснил НСН, как китайские автомобили покорили российские автопарки.

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ФОТО: ТАСС/Казаков Александр
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