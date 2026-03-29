Мадуро впервые за долгое время выступил с заявлением
Захваченный США президент Венесуэлы рассказал, что с ним и его женой Силией Флорес все в порядке.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в Сети вышел на связь из американской тюрьмы. Это произошло впервые за долгое время после его захвата США. Политик находится в заключении уже более трех месяцев.
На этой неделе прошло второе судебное заседание по делу Мадуро. В США его обвиняют в «наркотерроризме». Однако суд пока не принял окончательного решения. Дата следующего заседания неизвестна.
ЗАЯВЛЕНИЕ МАДУРО
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который в настоящий момент находится под стражей в США, впервые за долгое время выступил с заявлением. Он опубликовал личное обращение в Сети, в котором сообщил, что получает письма, и поблагодарил сторонников за поддержку.
«Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы (Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес – прим. НСН) в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», - говорится в публикации политика.
В своем обращении Мадуро призвал к укреплению мира, национального единства и диалога, а также подчеркнул, что Венесуэла должна двигаться по пути «примирения и уважения». Кроме того, президент выразил благодарность гражданам страны и «людям доброй воли по всему миру» за солидарность, заявив, что поддержка придает «моральную силу и внутреннюю стойкость».
26 марта в Нью-Йорке прошло второе заседание суда по делу похищенного Мадуро. РИА Новости писало, что венесуэльский лидер заметно похудел, в зале он был в оливковой мешковатой тюремной робе, без наручников, но в кандалах.
По данным CNN, президент Венесуэлы попытался убедить федерального судью в том, что американское правительство вмешивается в его способность защищаться от обвинений, и дело должно быть прекращено. Перед слушанием адвоката супругов спросили, правда ли, что у Мадуро имеются проблемы с тревожностью, и он часто кричит в своей тюремной камере. При этом юрист отказался напрямую отвечать, как политик чувствует себя после почти трехмесячного заключения.
Известно, что защита Мадуро и его супруги потребовала закрыть дело, сославшись на то, что американские санкции блокируют оплату услуг адвокатов из бюджета Венесуэлы. Однако суд на этой неделе отклонил ходатайство, хотя и признал необоснованными доводы обвинения, препятствовавшего разблокировке средств для оплаты защиты. Дата следующего заседания будет объявлена позже, также отложено решение по вопросу финансирования защиты Мадуро.
По данным газеты «ABC», венесуэльский лидер содержится в штрафном изоляторе в американской тюрьме. Сообщалось, что по ночам из камеры политика слышно, как он по-испански говорит о своем похищении и плохом обращении.
«Заключенные могут выходить из камеры три раза в неделю на один час — всегда в кандалах на руках и ногах и в сопровождении двух охранников», - указано в материале.
ЗАХВАТ МАДУРО США
3 января 2026 года США нанесли массированный удар по Венесуэле и захватили Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Их вывезли в Нью-Йорк. По словам американского президента Дональда Трампа, в операции в том числе приняли участие правоохранители из США. Репортер «CBS News» Дженнифер Джейкобс сообщила, что Мадуро захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта».
После этого Трамп объявил, что захваченные предстанут перед судом, так как, по его словам, они якобы имели отношение к «наркотерроризму». Сам Мадуро и его супруга заявили о своей невиновности по вмененным американской юстицией статьям.
СМИ также писали, что для операции по похищению Мадуро США могли применить устройство, вызывающее «гаванский синдром». Такой аппарат генерирует импульсные радиоволны, которые называют «акустическими атаками».
По мнению экспертов, с помощью прибора американский спецназ мог устранить взвод президентской охраны, состоявший из неподкупных кубинских военных. Однако руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов усомнился в проведении такой операции США.
«Акустическое оружие относится к нелетальным вооружениям, и сейчас у ряда спецслужб и полицейских ведомств развитых стран имеются соответствующие изделия для разгона толп, купирования беспорядков. Иное дело, подходят ли эти так называемые нелетальные вооружения для таких операций, как захват президента Венесуэлы, тем более то, что в ходе ее погибли десятки кубинских военных специалистов по безопасности? Вероятнее всего, мы имеем дело с предательством, подкупом либо военно-политических элит, либо самого Мадуро, либо его кабинета. В любом случае это были представители руководства страны: мы видим доказательства этого, потому что ни система противовоздушно-противоракетной обороны не работала, никаких даже попыток отразить воздушную атаку США не было проведено, никаких команд на отражение отдано не было», - заметил он в беседе с НСН.
Между тем, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в беседе с НСН заявил, что Белоруссия может предложить свое решение венесуэльского кризиса: освободить Мадуро и переправить его на территорию Белоруссии или РФ.
«Прежде всего необходимо освободить Мадуро и его супругу. Этот акт беззакония, наоборот, кризис усугубляет и показывает США как агрессивную и безответственную страну, которая не уважает законы и международное право. Если американцы категорически против того, чтобы Мадуро находился у власти, я думаю, что вариант, например, с отъездом Мадуро в Белоруссию или Россию, мог бы быть приемлемым. Думаю, Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко – прим. НСН) мог предлагать идею освобождения Мадуро и переезда его куда-то к нам. На основе такой доброй воли по освобождению Мадуро можно было бы решить вопрос и с нефтью, уже с новым венесуэльским руководством. Думаю, что мнение Лукашенко до Трампа дойдет в том или ином виде. Может быть, через участие белорусской стороны в Совете мира. Но Трамп слышит пока только себя или свое ближнее окружение, в том числе ястребов из числа военных», - сказал белорусский политолог.
Ранее в Министерстве иностранных дел России потребовали от США освободить из заключения Николаса Мадуро и его супругу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке грозит кризисом на рынке удобрений
- МО: За ночь ПВО сбили более 200 дронов ВСУ
- В Госдуме выступили против завоза афганских мигрантов в Россию
- Роют «коллективную могилу»? США готовят наземную операцию против Ирана
- Утвержден порядок общения УК с жильцами домов через МAX
- СМИ: США готовят многонедельную наземную операцию в Иране
- МИД РФ предупредил, что спецслужбы США активизировали охоту за россиянами по миру
- Онищенко: Женщины могут родить неограниченное количество детей
- В Госдуме заявили, что в механизм самозапретов стоит включить компьютерные игры