Мадуро впервые за долгое время выступил с заявлением

На этой неделе прошло второе судебное заседание по делу Мадуро. В США его обвиняют в «наркотерроризме». Однако суд пока не принял окончательного решения. Дата следующего заседания неизвестна.

ЗАЯВЛЕНИЕ МАДУРО

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который в настоящий момент находится под стражей в США, впервые за долгое время выступил с заявлением. Он опубликовал личное обращение в Сети, в котором сообщил, что получает письма, и поблагодарил сторонников за поддержку.

«Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы (Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес – прим. НСН) в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», - говорится в публикации политика.