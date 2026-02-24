Без захвата власти: К чему приведут беспорядки в Мексике из-за наркокартеля
На чемпионате мира по футболу ситуация никак не скажется, но наркокартель не будет уничтожен, заявил НСН Виктор Хейфец.
Беспорядки в Мексике прекратятся за неделю, власти смогут урегулировать ситуацию, но это не будет означать конец деятельности наркокартеля, заявил НСН главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец.
В Мексике в ходе рейда ликвидировали главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» по прозвищу Эль Менчо, сообщила генеральная прокуратура Мексики. Это самый разыскиваемый человек в стране и один из самых разыскиваемых в США. Ликвидация спровоцировала массовые беспорядки со стороны членов картеля: они атаковали автомобили мексиканской полиции, базы Национальной гвардии и Международный аэропорт в Гвадалахаре, столице штата Халиско. В США заявили, что участвовали в операции, оказывали разведывательную поддержку. Сообщается также, что был убит "Эль Тули", правая рука Эль Менчо. Хейфец рассказал, к чему приведет эскалация.
«Ликвидация главы картеля не означает, что власти полностью расправились с группировкой, одного убрали, но вырастут десять новых. Картель, скорее всего, разделится на несколько группировок, у каждой из которых будет свой руководитель, будет борьба за сферу влияния. Конечно, это значимый удар по картелю, но не поставит точку в его деятельности. Это может временно дестабилизировать ситуацию в каких-то регионах, картель может ликвидировать полицейских и военнослужащих, но шанса на захват власти в стране нет никакого. Если бы они захватили власть в каком-то отдельном муниципалитете, это продлилось бы максимум день-два, силовые структуры их выбили бы. С другой стороны, правительство тоже не может полностью покончить с наркопреступностью, это все надолго. Военное вмешательство США маловероятно, получить разведывательные данные – это другое, для мексиканцев это принципиальный вопрос, прямую военную помощь они не примут», - рассказал он.
Хейфец уверен, что на чемпионате мира по футболу ситуация никак не скажется.
«Мексика – это не самая безопасная страна, но есть и более опасные. На стадионах все будет в порядке. Гвадалахара и Монтеррей вполне себе безопасные города, Мехико – это огромный мегаполис. Если власти в течение недели предотвратят беспорядки, они покажут, что контролируют ситуацию. Стопроцентную гарантию никто не даст, но это касается и ряда европейских стран, например. Я думаю, что ситуация стабилизуется за неделю», - добавил собеседник НСН.
В мексиканских городах Мехико, Гвадалахара и Монтеррей запланировано 13 игр чемпионата мира по футболу, включая матч открытия. ФИФА будет рассматривать возможность переноса матчей основной части турнира только в качестве крайней меры, это произойдет лишь в том случае, если серьезные опасения будут высказаны как официальными лицами, отвечающими за безопасность, так и коммерческими партнерами, пишут СМИ.
