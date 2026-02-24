«Ликвидация главы картеля не означает, что власти полностью расправились с группировкой, одного убрали, но вырастут десять новых. Картель, скорее всего, разделится на несколько группировок, у каждой из которых будет свой руководитель, будет борьба за сферу влияния. Конечно, это значимый удар по картелю, но не поставит точку в его деятельности. Это может временно дестабилизировать ситуацию в каких-то регионах, картель может ликвидировать полицейских и военнослужащих, но шанса на захват власти в стране нет никакого. Если бы они захватили власть в каком-то отдельном муниципалитете, это продлилось бы максимум день-два, силовые структуры их выбили бы. С другой стороны, правительство тоже не может полностью покончить с наркопреступностью, это все надолго. Военное вмешательство США маловероятно, получить разведывательные данные – это другое, для мексиканцев это принципиальный вопрос, прямую военную помощь они не примут», - рассказал он.

Хейфец уверен, что на чемпионате мира по футболу ситуация никак не скажется.

«Мексика – это не самая безопасная страна, но есть и более опасные. На стадионах все будет в порядке. Гвадалахара и Монтеррей вполне себе безопасные города, Мехико – это огромный мегаполис. Если власти в течение недели предотвратят беспорядки, они покажут, что контролируют ситуацию. Стопроцентную гарантию никто не даст, но это касается и ряда европейских стран, например. Я думаю, что ситуация стабилизуется за неделю», - добавил собеседник НСН.

В мексиканских городах Мехико, Гвадалахара и Монтеррей запланировано 13 игр чемпионата мира по футболу, включая матч открытия. ФИФА будет рассматривать возможность переноса матчей основной части турнира только в качестве крайней меры, это произойдет лишь в том случае, если серьезные опасения будут высказаны как официальными лицами, отвечающими за безопасность, так и коммерческими партнерами, пишут СМИ.

