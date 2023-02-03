Сенатор Клишас исключил угрозу ядерной войны
Сенатор Андрей Клишас заявил, что сегодня нет реальной угрозы ядерной войны, а у России крупнейший ядерный потенциал.
«Непосредственной угрозы ядерной войны, честно говоря, не чувствую, потому что все прекрасно понимают, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным потенциалом», - сказал Клишас в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что ситуация становится хуже. В частности, он напомнил о желании Швеции и Финляндии о желании вступить в НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил страны, которые пытаются втянуть Европу в новую войну с Россией, что Москве есть чем ответить и бронетехникой дело не закончится.
Как сообщала НСН, что еще прошлой осенью с подачи зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева обсуждается тема с применением ядерного оружия. Тогда он привел пример, когда Россия вправе его использовать.
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