СМИ: В Пентагоне усомнились в способностях Украины захватить Крым

В ближайшее время Вооруженные силы Украины вряд ли смогут захватить Крым, сообщает Politico со ссылкой на источники в кругу чиновников Пентагона.

Один из собеседников издания объяснил, что победа Киева в случае проведения операции по возвращению Крыма нельзя считать гарантированной.

О том, что Украина терпит сокрушительное поражение в противостоянии с Россией накануне заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

В США заявили, что захват Крыма приведет к ядерной войне

Он отметил, что в Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает. Украинское сопротивление рушится, сообщает НСН.

План президента Украины Владимира Зеленского захватить Крым нереален, но способен привести к началу третьей мировой войны.Об этом ранее заявил старший редактор The American Conservative Род Дреер.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПентагонСпецоперацияУкраинаКрым
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