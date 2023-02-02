СМИ: В Пентагоне усомнились в способностях Украины захватить Крым

В ближайшее время Вооруженные силы Украины вряд ли смогут захватить Крым, сообщает Politico со ссылкой на источники в кругу чиновников Пентагона.

Один из собеседников издания объяснил, что победа Киева в случае проведения операции по возвращению Крыма нельзя считать гарантированной.

О том, что Украина терпит сокрушительное поражение в противостоянии с Россией накануне заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.