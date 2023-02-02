СМИ: В Пентагоне усомнились в способностях Украины захватить Крым
В ближайшее время Вооруженные силы Украины вряд ли смогут захватить Крым, сообщает Politico со ссылкой на источники в кругу чиновников Пентагона.
Один из собеседников издания объяснил, что победа Киева в случае проведения операции по возвращению Крыма нельзя считать гарантированной.
О том, что Украина терпит сокрушительное поражение в противостоянии с Россией накануне заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что в Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает. Украинское сопротивление рушится, сообщает НСН.
План президента Украины Владимира Зеленского захватить Крым нереален, но способен привести к началу третьей мировой войны.Об этом ранее заявил старший редактор The American Conservative Род Дреер.
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