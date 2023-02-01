«Превентивный удар»: Назван ответ России на ядерный статус Украины
Киев постоянно говорит о возвращении к ядерному статусу, бывший премьер-министр Тимошенко тоже требовала ядерное оружие, чтобы ударить по Донбассу, отметил в эфире НСН эксперт Владимир Козин.
Если Украине удастся получить ядерный статус, то Россия нанесет превентивный удар по промышленным украинским объектам, которые могут быть причастны к созданию любого вида ядерного оружия и средств его доставки, заявил эксперт по вопросам ядерного разоружения, член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в разговоре с НСН.
Накануне украинский посол в Германии Алексей Макеев в интервью Deutsche Welle (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента) заявил, что Киев намерен начать обсуждение ядерного статуса страны. При этом посол оговорился, что у него нет «готового предложения» о том, как это могло бы выглядеть. Владимир Козин отметил, что Россия не позволит получить Украине ядерный статус.
«Кто будет пересматривать безъядерный статус Украины? Россия? Нет. Американцы? Тоже нет. Старому, выжившему из ума Байдену, все-таки, подскажут, что нельзя передавать обезьяне ядерное оружие. Россия будет однозначно против в резкой форме. Как Киев может обойти это? Создать свое собственное оружие он не сможет. Никто на это не пойдет, это очередная психическая атака. Но если это случится, то Россия превентивным ударом уничтожит все украинские промышленные и исследовательские объекты, которые будут причастны к созданию ядерного оружия в любом виде. Также, как и в свое время Израиль наносил удары по иракскому ядерному центру, он действовал на упреждение и правильно делал», - сказал Козин.
Он рассказал, что власти Украины говорили о возвращении стране ядерного статуса еще задолго до прихода к власти президента Владимира Зеленского. По словам Козина, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко требовала ядерное оружие, чтобы нанести удар по Донбассу.
«Украина об этом говорит постоянно, еще задолго до Зеленского. И Юлия Тимошенко, когда была премьер-министром Украины, тоже требовала ядерное оружие, чтобы ударить по Донбассу. По Зеленскому, его аппарату и его министрам давно плачет любая украинская психиатрическая больница», - резюмировал Козин.
Так, после распада СССР Украина унаследовала внушительный ядерный арсенал. Но в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который является международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
Владимир Зеленский 19 февраля прошлого года на Мюнхенской конференции заявил о намерении инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Тогда он отметил, что меморандум будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году, если саммит не состоится и не предоставит Украине гарантии безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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