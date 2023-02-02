Бывший член СБ рассказал о переговорах Ельцина и США о ядерном статусе Украины

«Разногласия были всегда, потому что в разногласиях участвовала атомная бомба. Украина не хотела ее отдавать ни в коем случае России», — отметил Филатов в беседе с РИА Новости.

Так, министр обороны Украины Константин Морозов заявил, что это оружие нужно украинской стороне, страна может им воспользоваться, отмечает телеканал «360».

Экс-член Совбеза также рассказал, что Морозов резко возражал против отправки атомного оружия в Россию. Ельцин напомнил министру, что украинское топливо рассчитано лишь на семь лет, однако в Киеве намеревались найти пути решения этой проблемы.

«Вот после этого начались переговоры с американцами, потому что надо было иметь какую-то влиятельную страну, которая помогла бы нам надавить на украинское руководство, чтобы они согласились ракеты вернуть в Россию», – добавил Филатов.

