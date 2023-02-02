Бывший член СБ рассказал о переговорах Ельцина и США о ядерном статусе Украины
Первый президент РФ Борис Ельцин обсуждал с США нежелание Украины терять статус ядерной державы. Об этом рассказал бывший член Совета безопасности России Сергей Филатов.
Ранее в США обнародовали архивные документы о взаимоотношениях России и Украины после распада Советского союза. В частности, стало известно, что Ельцин называл Украину «главным дестабилизирующим фактором», пишет РИА ФАН. Кроме того, в документах говорится о напряженности между западными украинскими областями с Киевом и русскоязычными регионами.
«Разногласия были всегда, потому что в разногласиях участвовала атомная бомба. Украина не хотела ее отдавать ни в коем случае России», — отметил Филатов в беседе с РИА Новости.
Так, министр обороны Украины Константин Морозов заявил, что это оружие нужно украинской стороне, страна может им воспользоваться, отмечает телеканал «360».
Экс-член Совбеза также рассказал, что Морозов резко возражал против отправки атомного оружия в Россию. Ельцин напомнил министру, что украинское топливо рассчитано лишь на семь лет, однако в Киеве намеревались найти пути решения этой проблемы.
«Вот после этого начались переговоры с американцами, потому что надо было иметь какую-то влиятельную страну, которая помогла бы нам надавить на украинское руководство, чтобы они согласились ракеты вернуть в Россию», – добавил Филатов.
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