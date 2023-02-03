СМИ: Россия может сменить тактику из-за поставок Украине ракет GLSDB
Российские военные могут сменить тактику боевых действий, если Украина получит самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью более 150 км. Об этом сообщает Reuters.
По словам эксперта по вооружению и безопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Тома Карако, поставки подобного вооружения стали бы важным шагом, который «заставит русских гадать», что предпримет противник.
В свою очередь, украинский военный эксперт Александр Мусиенко указал, что сейчас Киев не имеет возможности атаковать объекты на расстоянии свыше 80 км. Однако ситуация изменится с поставками GLSDB: российская армия будет вынуждена адаптироваться и отодвигать военные объекты дальше от линии фронта.
Ранее СМИ сообщили, что Пентагон планирует предоставить Киеву новые снаряды с GPS-наведением, напоминает Ura.ru.
Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон работает над вопросом поставок украинской армии дальнобойных ракет и другого вооружения, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- Марочко заявил, что украинские военные уничтожили решивших сдаться в плен сослуживцев
- СМИ: Россия может сменить тактику из-за поставок Украине ракет GLSDB
- Депутат Гусев призвал создать новые виды войск для призыва на спецоперацию
- Рогов сообщил о взрыве автомобиля в Энергодаре
- В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских военных
- СМИ: В Госдуме предложили изменить механизм расчета платы за вывоз мусора
- Посол России: ЦАР подала заявку на увеличение количества российских военных инструкторов
- Глава МИД Венгрии призвал посла США не вмешиваться во внутренние дела страны
- В ДНР заявили о взятии Угледара в полукольцо
- Богомаз: ПВО сбила четыре украинские ракеты в Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru