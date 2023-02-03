СМИ: Россия может сменить тактику из-за поставок Украине ракет GLSDB

По словам эксперта по вооружению и безопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Тома Карако, поставки подобного вооружения стали бы важным шагом, который «заставит русских гадать», что предпримет противник.

В свою очередь, украинский военный эксперт Александр Мусиенко указал, что сейчас Киев не имеет возможности атаковать объекты на расстоянии свыше 80 км. Однако ситуация изменится с поставками GLSDB: российская армия будет вынуждена адаптироваться и отодвигать военные объекты дальше от линии фронта.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон планирует предоставить Киеву новые снаряды с GPS-наведением, напоминает Ura.ru.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон работает над вопросом поставок украинской армии дальнобойных ракет и другого вооружения, пишет РИА ФАН.

