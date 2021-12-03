«Кулак ярости»: Как Путин отчитал причастных к аварии на шахте «Листвяжная»
Президента возмутило полное отсутствие безопасности на шахте и зарплаты шахтеров. Министры и главы компаний угледобычи, опустив глаза, извинялись перед главой государства.
Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел утром 25 ноября. В момент происшествия под землей находились 285 человек. В результате трагедии погиб 51 человек, 99 – пострадали. Президент России Владимир Путин во время обсуждения катастрофы на совещании 2 декабря пришел в ярость и ударил кулаком по столу, его возмутило полное отсутствие безопасности на шахте.
Главу государства также не устроил доклад главы Минтруда Антона Котякова о зарплатах шахтеров. Путин подчеркнул, что зарплаты горняков – это «один из ключевых вопросов». Также президент был недоволен работой главы совета директоров «СДС уголь» Михаила Федяева:
«Вы следили или только деньги считали?», – сказал президент.
Путин отметил, что трагедия произошла из-за отсутствия контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификации показаний датчиков. Он подчеркнул, что прокуратура и Следственный комитет не упустят ни одной детали и будут подробно разбираться, что именно привело к аварии.
Депутат Владимир Гутенев в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал усилить госконтроль, а также посоветовал шахтерам не бояться начальства и сигнализировать о нарушениях. Он отметил, что зачастую в шахтах для повышения объемов работы пренебрегают техникой безопасности.
«Можно, конечно, пытаться заранее обвинить и руководство шахты, и представителей Ростехнадзора. Мы знаем, что часто бывают случаи, когда руководство тех или иных шахт пренебрегало необходимыми мерами защиты, чтобы иногда датчики не срабатывали на метан», - отметил Гутенев.
В свою очередь первый зампредседателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что к трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе могло привести скопление угольной пыли, которое не заметили или посчитали некритичным при проверке.
«Говорят, что собралась пыль на «исходящей». Ее не нашли «на свежей струе», и более сложные последствия не возникали. Мелочей не бывает. Некоторые, казалось бы, простые вещи имеют тяжелые последствия. Подумаешь, пыль, но если в сочетании со всем остальным пыль детонирует, получается совсем другая картина», - отметил Бадалов.
Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил, что ЧП на шахте может быть связано с ее «газообильностью».
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