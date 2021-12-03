«Кулак ярости»: Как Путин отчитал причастных к аварии на шахте «Листвяжная»

«Вы следили или только деньги считали?», – сказал президент.

Путин отметил, что трагедия произошла из-за отсутствия контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификации показаний датчиков. Он подчеркнул, что прокуратура и Следственный комитет не упустят ни одной детали и будут подробно разбираться, что именно привело к аварии.

Депутат Владимир Гутенев в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал усилить госконтроль, а также посоветовал шахтерам не бояться начальства и сигнализировать о нарушениях. Он отметил, что зачастую в шахтах для повышения объемов работы пренебрегают техникой безопасности.

«Можно, конечно, пытаться заранее обвинить и руководство шахты, и представителей Ростехнадзора. Мы знаем, что часто бывают случаи, когда руководство тех или иных шахт пренебрегало необходимыми мерами защиты, чтобы иногда датчики не срабатывали на метан», - отметил Гутенев.