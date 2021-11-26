«Жизнь дороже!»: В Госдуме призвали шахтёров жаловаться на нарушения

Зачастую в шахтах для повышения объемов работы пренебрегают техникой безопасности. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Ранее шахтеры и их родственники пожаловались журналистам, что руководство шахты в Кузбассе, в которой 25 ноября произошел взрыв, якобы неоднократно заставляло рабочих спускаться под землю, несмотря на информацию о превышении допустимых показателей по метану. При этом накануне трагедии в шахте проводилась проверка, в результате которой не было выявлено никаких нарушений. Гутенев отметил, что произошедшее подтверждает, что в шахте и ранее были проблемы.

«То, что произошло, это, конечно же, трагедия. Большое число погибших. И, насколько я понимаю, в предыдущие пять лет также было несколько случаев, когда в результате производственного травматизма погибло несколько человек. Это говорит о том, что не все нормально с техникой безопасности этой шахты. По предварительным данным, был не взрыв метана, а взрыв угольной пыли, что, на мой взгляд, является более отягощающим фактором», - заявил он.

При этом депутат предложил дождаться результатов официального расследования.