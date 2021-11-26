«Жизнь дороже!»: В Госдуме призвали шахтёров жаловаться на нарушения
Депутат Владимир Гутенев после гибели 52 горняков в Кузбассе призвал усилить госконтроль, а также посоветовал шахтерам не бояться начальства и сигнализировать о нарушениях.
Зачастую в шахтах для повышения объемов работы пренебрегают техникой безопасности. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Ранее шахтеры и их родственники пожаловались журналистам, что руководство шахты в Кузбассе, в которой 25 ноября произошел взрыв, якобы неоднократно заставляло рабочих спускаться под землю, несмотря на информацию о превышении допустимых показателей по метану. При этом накануне трагедии в шахте проводилась проверка, в результате которой не было выявлено никаких нарушений. Гутенев отметил, что произошедшее подтверждает, что в шахте и ранее были проблемы.
«То, что произошло, это, конечно же, трагедия. Большое число погибших. И, насколько я понимаю, в предыдущие пять лет также было несколько случаев, когда в результате производственного травматизма погибло несколько человек. Это говорит о том, что не все нормально с техникой безопасности этой шахты. По предварительным данным, был не взрыв метана, а взрыв угольной пыли, что, на мой взгляд, является более отягощающим фактором», - заявил он.
При этом депутат предложил дождаться результатов официального расследования.
«Можно, конечно, пытаться заранее обвинить и руководство шахты, и представителей Ростехнадзора. С одной стороны мы знаем, что часто бывают случаи, когда руководство тех или иных шахт пренебрегало необходимыми мерами защиты, чтобы иногда датчики не срабатывали на метан. В данном случае рано делать какие-то выводы. Но тщательное расследование необходимо провести, в том числе направить туда комиссии из центральных служб Ростехнадзора», - отметил Гутенев.
Он добавил, что во всех шахтах необходимо следить за обеспечением техники безопасности.
«У нас более 80% шахт попадают в класс, в котором обеспечивают очень серьезную безопасность, но есть шахты, которые, по-прежнему, в силу той или иной специфики, представляют довольно серьезную угрозу, если в них не будут тщательно соблюдаться все нормы безопасности, в том числе, и технологическое обеспечение. Поэтому, мне кажется, что необходимо заниматься не кампанейщиной от одного ЧП к другому, а планомерно наращивать контроль со стороны государства», - заявил депутат.
При этом он подчеркнул, что многое зависит и от самих работников шахт.
«Как правило, они все знают, когда руководство шахты не обеспечивает соблюдение норм безопасности для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу, высокую выработку и приемлемую зарплату, часто стараются этого не замечать», - отметил Гутенев.
При этом он подчеркнул, что предупреждением возникновения подобных ситуаций необходимо заниматься с двух сторон.
«С одной стороны государство должно усилить контроль и ответственность, прежде всего надзорных органов, а не руководства этих шахт. С другой стороны, необходимо проводить разъяснительную работу с самими горняками, в том числе и с членами их семей, говоря о том, что их жизнь дороже возникающих рисков. Чтобы люди сами проявляли сознательность и, если они видят, что нарушаются нормы их безопасности, сигнализировали об этом, не допуская возможность работы в таких условиях», - заключил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле.
25 ноября около 04:30 утра по московскому времени в шахте «Листвяжная» произошло задымление. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть рабочих осталась в дальних штреках шахты. По последним данным, 52 человека погибли, 57 - пострадали. На месте происшествия ведутся спасательные работы.
Ранее первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что к трагедии на шахте в Кузбассе могло привести скопление угольной пыли, которое не заметили или посчитали некритичным при проверке.
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