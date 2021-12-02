Ростехнадзор озвучил основную версию ЧП на «Листвяжной»

Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий заявил, что в качестве основной версии трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области рассматривается взрыв метановоздушной смеси в подготовительном забое, сообщает ТАСС.

В шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы

В ходе совещания с президентом Владимиром Путиным он отметил, что рассматриваются и прочие версии, работа созданной комиссии будет продолжаться «до полного, всестороннего выяснения причин».

Также Трембицкий напомнил об аресте двух сотрудников Сибирского управления ведомства и объявил о кадровых проверках.

«По всему Сибирскому управлению и не только Сибирскому управлению будут проведены индивидуальные работы с ужесточением мер ответственности», - заключил он.

Ранее Путин призвал ужесточить наказание за нарушение требований безопасности в угольной отрасли, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кемеровская ОбластьКузбассПроверкаШахтеры
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