Ростехнадзор озвучил основную версию ЧП на «Листвяжной»
Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий заявил, что в качестве основной версии трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области рассматривается взрыв метановоздушной смеси в подготовительном забое, сообщает ТАСС.
В ходе совещания с президентом Владимиром Путиным он отметил, что рассматриваются и прочие версии, работа созданной комиссии будет продолжаться «до полного, всестороннего выяснения причин».
Также Трембицкий напомнил об аресте двух сотрудников Сибирского управления ведомства и объявил о кадровых проверках.
«По всему Сибирскому управлению и не только Сибирскому управлению будут проведены индивидуальные работы с ужесточением мер ответственности», - заключил он.
Ранее Путин призвал ужесточить наказание за нарушение требований безопасности в угольной отрасли, сообщает «Свободная пресса».
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