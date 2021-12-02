Ростехнадзор озвучил основную версию ЧП на «Листвяжной»

В ходе совещания с президентом Владимиром Путиным он отметил, что рассматриваются и прочие версии, работа созданной комиссии будет продолжаться «до полного, всестороннего выяснения причин».

Также Трембицкий напомнил об аресте двух сотрудников Сибирского управления ведомства и объявил о кадровых проверках.

«По всему Сибирскому управлению и не только Сибирскому управлению будут проведены индивидуальные работы с ужесточением мер ответственности», - заключил он.

Ранее Путин призвал ужесточить наказание за нарушение требований безопасности в угольной отрасли, сообщает «Свободная пресса».

