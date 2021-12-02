«Только деньги считали?»: Путин обратился к владельцам «Листвяжной»

Президент России Владимир Путин выразил негодование отсутствием безопасности на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области во время совещания по вопросам ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Трансляцию мероприятия ведёт «Россия 24».

Путин попросил главу совета директоров «СДС уголь» объяснить отсутствие безопасности на шахте, где произошла трагедия. «Вы следили или только деньги считали?», – подчеркнул президент.

Путин ударил кулаком по столу во время совещания об условиях работы шахтеров

В то же время глава государства отметил, что во время совещания он не допустит необоснованных наездов. Однако, Путин заявил, что результат оказался трагичным: «Теперь все сидим, и все головы опустили».

Ранее лидер страны поручил определить индивидуальные меры поддержки каждой семье погибших и пострадавших во время трагедии 25 ноября на «Листвяжной». Из-за взрыва метана погибли 51 человек.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПроисшествиеВладимир Путин
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