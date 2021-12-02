«Только деньги считали?»: Путин обратился к владельцам «Листвяжной»

Президент России Владимир Путин выразил негодование отсутствием безопасности на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области во время совещания по вопросам ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Трансляцию мероприятия ведёт «Россия 24».

Путин попросил главу совета директоров «СДС уголь» объяснить отсутствие безопасности на шахте, где произошла трагедия. «Вы следили или только деньги считали?», – подчеркнул президент.