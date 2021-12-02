Тела еще 6 погибших подняли из шахты «Листвяжная»

На текущий момент количество поднятых из шахты погибших составляет 22, в шахте остаются 29 погибших.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошло утром 25 ноября. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть осталась в шахте. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв метана. Всего в результате трагедии погиб 51 человек, 99 – пострадали.

