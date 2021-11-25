«Подумаешь, пыль»: В Росуглепрофе рассказали о возможном «хулиганстве» при проверке шахты в Кузбассе
Рубен Бадалов исключил злой умысел проверяющих на «Листвяжной», однако не исключает, что они могли не заметить угольную пыль, которая в итоге сдетонировала.
К трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе могло привести скопление угольной пыли, которое не заметили или посчитали некритичным при проверке, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов.
По данными СМИ, буквально вчера на шахте проводилась внеплановая проверка, не выявившая нарушений. Тем не менее, сегодня там произошло ЧП, жертвами которого, по последним данным, стали 11 человек. При этом в Ростехнадзоре говорят, что последняя проверка на «Листвяжной» была 19 ноября.
«Вообще так не должно быть, но теоретически и такое возможно. Надо выяснить причину, почему случилась беда. Надо расследовать, в том числе, и эти обстоятельства. Неужели на проверке могли не увидеть? Потенциальными причинами ЧП могут быть человеческий фактор, природные явления, то что недоглядели или попустительство работодателя», - сказал Бадалов.
По его словам, появилась информация о возможном наличии в шахте угольной пыли, которая могла сдетонировать.
«Говорят, что собралась пыль на «исходящей». Ее не нашли «на свежей струе», и более сложные последствия не возникали. Мелочей не бывает. Некоторые, казалось бы, простые вещи имеют тяжелые последствия. Подумаешь, пыль, но если в сочетании со всем остальным пыль детонирует, получается совсем другая картина. Пыль надо убрать или ее определенного количества не должно быть. Может быть, это попустительство структур, которые должны были найти это. Там, где должны были заметить и где наибольшая опасность, они устранили, а наверху, на «исходящей» пыль могли не заметить, но должны были. Пыль могла сконцентрироваться в невидном месте, а человек - это не увидеть. Могли упустить, могли не заметить, могли специально это сделать, потому что посчитали второстепенным», - предположил зампред Росуглепрофа.
При этом он подчеркнул, что «Листвяжная» - не та шахта, где могли «хулиганить».
«"Листвяжная" на виду, там уж сильно хулиганить нельзя. Другое дело на шахтах, которые далеко расположены, и где не так часто проводятся проверки Ростехнадзора, может быть попустительство», - отметил Бадалов.
По его словам, в случае обнаружения нарушений шахту сложно закрыть «на следующий день».
«В зависимости от того, как Ростехнадзор посчитает нужным. Если они видят, что причинно-следственная связь может быть опасна, шахта останавливается. Если вчера останавливали производство сразу, то сегодня должны обращаться в суд. Если уж совсем явное нарушение, можно остановить на следующий лень, если не явное, - можно дать срок до 90 дней», - разъяснил Бадалов.
Еще одной возможной причиной ЧП он назвал изменение погодных условий.
«Первая причина – это создание концентрации пыли, ее не должно было быть. Почему она взорвалась или загорелся метан, как говорят сегодня, не знаю. Второе – это то, что весной и осенью изменение внешнего давления ведет к изменению давления под землей и изменяются выделения метана. А в Кузбассе температура стала отрицательной, причем резко. Соответственно, изменилось внешнее давление, это надо было учитывать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН»
В четверг стало известно о задымлении в вентиляционном штреке на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. На момент ЧП в шахте находились 287 горняков. Спасателям удалось эвакуировать 239 человек. По последним данным, в результате инцидента погибли 11 шахтеров, около 40 остаются под землей, к ним пробиваются спасатели.
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