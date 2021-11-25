«Люди и метан»: В угольном профсоюзе назвали причины ЧП на шахте «Листвяжная»

ЧП с человеческими жертвами на шахте «Листвяжная» в Кузбассе может быть связано с ее «газообильностью», нарушением технологий и человеческим фактором, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Поданным последним официальным данным, девять горнорабочих погибли, 237 человек выведены на поверхность, судьба еще около 40 неизвестна. СМИ сообщают об 11 погибших. Также сообщается о сильном задымлении в вентиляционном штреке, из-за которого люди не могут выйти на поверхность.