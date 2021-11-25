«Люди и метан»: В угольном профсоюзе назвали причины ЧП на шахте «Листвяжная»
В России почти не осталось аварийных и старых шахт, так что проблема не в устаревшем оборудовании, сказал НСН Иван Мохначук.
ЧП с человеческими жертвами на шахте «Листвяжная» в Кузбассе может быть связано с ее «газообильностью», нарушением технологий и человеческим фактором, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
Поданным последним официальным данным, девять горнорабочих погибли, 237 человек выведены на поверхность, судьба еще около 40 неизвестна. СМИ сообщают об 11 погибших. Также сообщается о сильном задымлении в вентиляционном штреке, из-за которого люди не могут выйти на поверхность.
«Если там не было взрыва и аварии, а просто произошло задымление, его причиной может быть что угодно. Где-то лента конвейерная трется, если она неправильно отрегулирована, уходит в сторону и начинает тереться о крепления, происходит нагревание ленты и, возможно, даже пожар. Что касается задымления на вентиляционном штреке, дым мог туда прийти с любого места возгорания. Поэтому здесь классифицировать сложно. Причина задымления может быть любая – от взрыва, зажигания, трений, воспламенения до чего угодно», - сказал Мохначук, добавив, что в этом случае наличие жертв может быть связано с неумением использовать средства индивидуальной защиты.
По его словам, если на шахте произошел взрыв, это может быть связано с человеческим фактором.
«Взрыв может быть связан с эксплуатацией горного оборудования. "Листвяжная" - достаточно газообильная шахта, там происходят выделения метана. Если где-то были нарушены правила эксплуатации оборудования, где-то была искра, при наличии метана мог произойти взрыв и поднять угольную пыль, которая тоже могла сдетонировать. Но я сомневаюсь, что там мог произойти взрыв. Хотя 11 погибших при возгорании и задымлении – это очень сильное ЧП. Скорее всего, это нарушение техники безопасности и человеческий фактор», - отметил глава угольного профсоюза.
Мохначук отверг версию о том, что причиной ЧП могло стать аварийное состояние шахты или устаревшее оборудование.
«Нет, у нас таких (аварийных – прим. НСН) шахт практически нет. Мы закрыли 203 угольных предприятия, потом еще 13. Шахты, которые были старые и опасные, где было старое оборудование и несоответствие современным технологиям и требованиям безопасности, были закрыты. Остались только самые современные шахты, где провели модернизацию с заменой устаревшего оборудования на новое и современное. Это произошло практически на всех шахтах. Другое дело, что технологии отработки пластов остались старые, только наполненные новым содержанием. В последнее время ЧП на шахтах в России происходят очень редко. В основном это случается из-за нарушения технологии и правил эксплуатации механизмов и оборудования», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным «Интерфакса», в настоящее время горноспасатели направляются к оставшимся в шахте горнякам, которые не могут выйти оттуда сами из-за задымления и удаленности штрека.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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