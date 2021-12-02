Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах горняков

Президента России Владимира Путина не устроил доклад главы Министерства труда Антона Котякова о зарплатах шахтёров. Об этом сообщает ТАСС.

Во время обсуждения ситуации в угольной отрасли страны Путин подчеркнул, что зарплаты горняков – это «один из ключевых вопросов». Также глава государства попросил объяснить схему оплаты труда шахтёров «70 на 30», где 30% зависит от выработки.