Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах горняков
Президента России Владимира Путина не устроил доклад главы Министерства труда Антона Котякова о зарплатах шахтёров. Об этом сообщает ТАСС.
Во время обсуждения ситуации в угольной отрасли страны Путин подчеркнул, что зарплаты горняков – это «один из ключевых вопросов». Также глава государства попросил объяснить схему оплаты труда шахтёров «70 на 30», где 30% зависит от выработки.
В свою очередь, Котяков рассказал о структуре начисления зарплат .
«Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом», - заключил Путин.
Ранее в Ростехнадзоре озвучили основную версию аварии на шахте Кузбасса «Листвяжная». По словам главы Ростехнадзора Александра Трембицкого, причиной трагедии стал взрыв метановоздушной смеси в подготовительном забое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru