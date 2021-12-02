Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах горняков

Президента России Владимира Путина не устроил доклад главы Министерства труда Антона Котякова о зарплатах шахтёров. Об этом сообщает ТАСС.

Во время обсуждения ситуации в угольной отрасли страны Путин подчеркнул, что зарплаты горняков – это «один из ключевых вопросов». Также глава государства попросил объяснить схему оплаты труда шахтёров «70 на 30», где 30% зависит от выработки.

В шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы

В свою очередь, Котяков рассказал о структуре начисления зарплат .

«Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом», - заключил Путин.

Ранее в Ростехнадзоре озвучили основную версию аварии на шахте Кузбасса «Листвяжная». По словам главы Ростехнадзора Александра Трембицкого, причиной трагедии стал взрыв метановоздушной смеси в подготовительном забое.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:МинтрудаВладимир Путин
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