Кровь солдат за амбиции? На Украине могут появиться польские военные
Польше, которая стремится при разделе территории Украины получить часть регионов, придется отправить в зону конфликта своих военных под нажимом США, если Киев начнет терять силы.
По мнению польского политолога Лешека Сыкульского, Соединенные Штаты Америки могут потребовать от Варшавы направить на Украину свои войска, если Киев ослабнет. Об этом пишет Gazeta Wyborcza (GW). Он считает, что в Польше уже приступили к подготовке в военной кампании. В частности, речь идет о недавно принятых законах. Один из них - закон «О защите Отечества» - восстанавливает срочную военную службу.
Гражданин Польши, принимавший участие в российско-украинском конфликте на стороне Киева, погиб на границе Харьковской области и ЛНР. Об этом сообщил портал Onet 14 ноября.
По данным СМИ, погибший 10 ноября наемник был членом Иностранного легиона. Сообщается, что он проводил разведку в составе группы и попал под огонь из танка. Гражданин Польши получил ранение и умер по пути в медпункт. Также был ранен еще один поляк.
С начала проведения Специальной военной операции России на Украине СМИ периодически сообщают об убитых наемниках из Польши, которые участвуют в военной операции на стороне Киева.
В этих обстоятельствах польский политолог Якуб Корейба в беседе с НСН заявил, что Россия может использовать ситуацию с двумя ракетами упавшими в польском селе Пшеводув в 8 километрах от границы с Украиной как тестирование НАТО на реакцию.
«Польша действует осторожно. Все обломки ракет, обстоятельства попадания их на территорию страны исследуются местными специалистами, а также будут усилены заграничными экспертами, в частности, американскими… Проблема заключается в политической составляющей. Даже если это было случайно, даже если это украинская ракета, Россия воспринимает случившееся, как некий тест НАТО на готовность, реакцию», - сказал Корейба.
В Варшаве при этом допускают отказ от военной помощи Украине. Депутат сейма и бывший заместитель главы МИД Польши Павел Коваль заявил, что западные страны могут отказаться от помощи Киеву в случае падения температуры в домах. Об этом пишет Interia. Коваль отметил, что Германия и Франция могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергокризисом. По его словам, граждане этих стран десятилетиями живут в комфорте.
«Это характерно для стран, которые создали Европейское сообщество угля и стали», — подчеркнул Коваль.
Однако, на этом фоне президент Польши Анджей Дуда в ходе «Конгресса 590» в городе Жешув обратился к польским предпринимателям с призывом смело заниматься восстановлением Украины. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам польского лидера, страна, будучи непосредственным соседом Украины, обязана помочь ей создать современную инфраструктуру. Также Дуда добавил, что сделает все возможное для того, чтобы обеспечить благоприятные условия желающим оказать помощь Киеву.
Власти Украины постепенно отдают Польше контроль над отраслями национальной экономики, считают в Службе внешней разведки. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
«Поступающая в Службу информация свидетельствует о постепенной реализации Варшавой своих далеко идущих планов в отношении Украины. Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения "польских миротворческих сил" в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», — отмечается в публикации.
Идея властей Польши о поглощении территории Украины никуда не делась. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
«Мы знаем об идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства "от моря до моря", перед Второй мировой войной об этом немало говорили, это была идея фикс, от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, идея поглощения Украины никуда не делась», — цитирует российского лидера ТАСС.
Таким образом, США с выгодой для себя могут воспользоваться территориальными амбициями Польши, чтобы изменить собственные обязательства по военной помощи перед Киевом и компенсировать их с помощью партнера по НАТО.
В США и Европе все больше устают от конфликта на Украине, а после инцидента в Польше с падением украинской ракеты риторика Вашингтона по отношению к Москве резко изменилась. Об этом сообщает китайское издание The Global Times со ссылкой на экспертов. По мнению экспертов Global Times, инцидент с ракетой обозначил нижнюю границу терпения стран-членов НАТО и показал, что Североатлантический альянс на противостояние с Россией не пойдет.
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