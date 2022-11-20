Кровь солдат за амбиции? На Украине могут появиться польские военные

В этих обстоятельствах польский политолог Якуб Корейба в беседе с НСН заявил, что Россия может использовать ситуацию с двумя ракетами упавшими в польском селе Пшеводув в 8 километрах от границы с Украиной как тестирование НАТО на реакцию.

«Польша действует осторожно. Все обломки ракет, обстоятельства попадания их на территорию страны исследуются местными специалистами, а также будут усилены заграничными экспертами, в частности, американскими… Проблема заключается в политической составляющей. Даже если это было случайно, даже если это украинская ракета, Россия воспринимает случившееся, как некий тест НАТО на готовность, реакцию», - сказал Корейба.

В Варшаве при этом допускают отказ от военной помощи Украине. Депутат сейма и бывший заместитель главы МИД Польши Павел Коваль заявил, что западные страны могут отказаться от помощи Киеву в случае падения температуры в домах. Об этом пишет Interia. Коваль отметил, что Германия и Франция могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергокризисом. По его словам, граждане этих стран десятилетиями живут в комфорте.

«Это характерно для стран, которые создали Европейское сообщество угля и стали», — подчеркнул Коваль.

Однако, на этом фоне президент Польши Анджей Дуда в ходе «Конгресса 590» в городе Жешув обратился к польским предпринимателям с призывом смело заниматься восстановлением Украины. Об этом сообщило агентство РИА Новости.