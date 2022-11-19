СМИ: Зеленский поссорился с Западом из-за инцидента с ракетой в Польше

Разногласия в оценке инцидента с падением ракет в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, считает обозреватель Карли Олсон. Об этом он пишет в своей статье для New York Times.

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Автор подчеркивает, что Зеленский настаивает на непричастности Киева к инциденту. Однако это расходится с мнением США и НАТО, которые считают, что упавшая в Польше ракета принадлежала украинской системе ПВО.

«Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон», — отмечается в публикации.

В минувший вторник две ракеты упали на территорию Польши, в результате погибли два человека. В Варшаве заявили, что ракеты, вероятнее всего, принадлежали ПВО Украины. Госдепартамент США согласился с этими выводами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом Зеленский заявил, что не сомневается в непричастности Украины к инциденту, однако днем позже сообщил, что не уверен в этом на сто процентов.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:РакетаПольшаЗападВладимир Зеленский
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