СМИ: Зеленский поссорился с Западом из-за инцидента с ракетой в Польше

Автор подчеркивает, что Зеленский настаивает на непричастности Киева к инциденту. Однако это расходится с мнением США и НАТО, которые считают, что упавшая в Польше ракета принадлежала украинской системе ПВО.

«Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон», — отмечается в публикации.

В минувший вторник две ракеты упали на территорию Польши, в результате погибли два человека. В Варшаве заявили, что ракеты, вероятнее всего, принадлежали ПВО Украины. Госдепартамент США согласился с этими выводами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом Зеленский заявил, что не сомневается в непричастности Украины к инциденту, однако днем позже сообщил, что не уверен в этом на сто процентов.

