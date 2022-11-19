СМИ: Зеленский поссорился с Западом из-за инцидента с ракетой в Польше
Разногласия в оценке инцидента с падением ракет в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, считает обозреватель Карли Олсон. Об этом он пишет в своей статье для New York Times.
Автор подчеркивает, что Зеленский настаивает на непричастности Киева к инциденту. Однако это расходится с мнением США и НАТО, которые считают, что упавшая в Польше ракета принадлежала украинской системе ПВО.
«Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон», — отмечается в публикации.
В минувший вторник две ракеты упали на территорию Польши, в результате погибли два человека. В Варшаве заявили, что ракеты, вероятнее всего, принадлежали ПВО Украины. Госдепартамент США согласился с этими выводами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом Зеленский заявил, что не сомневается в непричастности Украины к инциденту, однако днем позже сообщил, что не уверен в этом на сто процентов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 546 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 888 / сут.
- Встреча лидеров АТЭС в 2023 году пройдет в Сан-Франциско
- Антонов: Россия надеется на скорое назначение посла США
- При взрыве газа на Сахалине погибли семь человек
- Названа предварительная причина взрыва в жилом доме на Сахалине
- В МИД назвали экстремистскими идеи США «вернуть» остров Врангеля
- СМИ: Зеленский поссорился с Западом из-за инцидента с ракетой в Польше
- Число погибших при взрыве на Сахалине увеличилось до трех
- В России военные врачи разработали новый способ восстановления конечностей
- СМИ: Украина боится сделки России и США после выборов в 2024 году
- Один человек погиб при взрыве газа на Сахалине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru