Небензя завил, что Украина и Польша хотели спровоцировать столкновение РФ и НАТО
Украина и Польша с помощью инцидента с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение России и Североатлантического альянса, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно», — сообщил дипломат на заседании, посвященном ситуации вокруг Украины.
Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский, обвиняя Россию, не мог не знать, что на территорию Польши попали выпущенные Украиной ракеты. Небензя отметил, что у ПВО Украины «устойчивая дурная слава».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами заявил о своей уверенности в том, что Украина не причастна к падению ракеты в районе польского Люблина 15 ноября, в результате которого погибло два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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