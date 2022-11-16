«Сил у них предостаточно!»: Марочко связал сроки наступления Украины со спонсорством США
Переломный момент в спецоперации наступит, после того, как США перестанут рассматривать Украину, как рычаг воздействия на России, предположил в эфире НСН Андрей Марочко.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в интервью НСН сообщил, от чего зависят сроки наступления Украины и что дают России удары по энергообъектам этой страны
Ранее в среду Марочко отмечал, что ВСУ пытаются вести наступление по линии от Попасной в Луганской народной республике до Харьковской области.
«Противник будет наступать, пока у него будут для этого возможности. Пока, к сожалению, сил и средств у них предостаточно, Запад продолжает их спонсировать и деньгами, и оружием с боеприпасами. Людской резерв на территории Украины также довольно большой, там проживает около 30 млн граждан, часть которых может служить», - сказал Марочко.
По его мнению, переломный момент в спецоперации может наступить, если США откажутся от поддержки Украины.
«Наше командование прекрасно видит, что сейчас пытаются прорвать нашу линию обороны, и принимает меры реагирования. При этом я не буду озвучивать, что делается конкретно. Все необходимое для фронта сейчас поступает. Для того, чтобы переломить ситуацию, надо выполнять поставленные задачи. В любом случае здесь идет тесная корреляция с политической ситуацией в мире, и переломный момент наступит ровно тогда, когда Соединенным Штатам Украина не будет интересна, как рычаг воздействия на Россию. А пока позиционная борьба и действия наступательного характера со стороны Украины будет продолжаться», - разъяснил офицер Народной милиции ЛНР.
Марочко также указал, что массированные удары по украинской инфраструктуре подрывают боевой дух ВСУ и затрудняют поставки оружия.
«Здесь идет положительная тенденция с перебоями с поставкой Украиной техники и вооружений на линию соприкосновения. Здесь проблемы не только в логистике, но и в тыловом обеспечении, нарушениях связи. Это все положительно влияет на ход ведения спецоперации. Более того, моральное-психологическое состояние украинских военнослужащих крайне низкое из-за того, что их близкие родственники, которые находятся на "материковой" Украине, сообщают, что сидят без света и тепла», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН высказал мнение, что обстрелы объектов энергосистемы Украины не несут никакого эффекта. По его мнению, гораздо эффективней было бы уничтожение железнодорожного узла на границе Украины и Польши, «через который идут все поставки западного оружия».
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