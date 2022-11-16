«Сил у них предостаточно!»: Марочко связал сроки наступления Украины со спонсорством США

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в интервью НСН сообщил, от чего зависят сроки наступления Украины и что дают России удары по энергообъектам этой страны

Ранее в среду Марочко отмечал, что ВСУ пытаются вести наступление по линии от Попасной в Луганской народной республике до Харьковской области.

«Противник будет наступать, пока у него будут для этого возможности. Пока, к сожалению, сил и средств у них предостаточно, Запад продолжает их спонсировать и деньгами, и оружием с боеприпасами. Людской резерв на территории Украины также довольно большой, там проживает около 30 млн граждан, часть которых может служить», - сказал Марочко.