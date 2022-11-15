СМИ: Две ракеты упали на территории Польши, есть жертвы
Откуда они прилетели — пока неизвестно. На месте происшествия работают прокуратура, армия и полиция.
Две ракеты неизвестного происхождения упали неподалеку от польского города Люблин 15 ноября. Об этом сообщили польские СМИ.
По предварительным данным, погибли два человека, в результате удара были повреждены зерносушилки. На месте происшествия работают прокуратура, армия и полиция.
После инцидента глава правительства Польши Матеуш Моравецкий принял решение созвать экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
Американская разведка утверждает, что упавшие в Польше ракеты являются российскими.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о 85 ракетных ударах по территории страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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