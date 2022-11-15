СМИ: Две ракеты упали на территории Польши, есть жертвы

По предварительным данным, погибли два человека, в результате удара были повреждены зерносушилки. На месте происшествия работают прокуратура, армия и полиция.

После инцидента глава правительства Польши Матеуш Моравецкий принял решение созвать экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Американская разведка утверждает, что упавшие в Польше ракеты являются российскими.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о 85 ракетных ударах по территории страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

