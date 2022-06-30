Нарышкин заявил, что Польша начала прорабатывать сценарии расчленения Украины

По его словам, в СВР поступает информации, согласно которой Варшава планирует ввести на запад Украины польский «миротворческий контингент», не исключается создание на «Восточных кресах» подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет «защищать» польская армия.

Что касается центральных областей Украины, то из них могут сформировать «буферную зону», чтобы избежать прямого столкновения с Россией, отметил Нарышкин.

Ранее Нарышкин заявил, что президент РФ Владимир Путин принимал решение о начале спецоперации Вооружённых сил на территории Украины опираясь на предельно точный анализ происходящего в мире, сообщает «Свободная пресса».