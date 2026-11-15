Бывшая невеста Лепса вышла замуж за азербайджанского бизнесмена

По данным «комсомолки», торжество состоялось в Баку. Жених возглавляет крупнейшее коллекторское агентство в Азербайджане, а также является двоюродным племянником президента страны. На свадьбе присутствовали более двухсот гостей, включая главу государства с семьей.

Празднование проходило в роскошном банкетном зале дорогого отеля, оформленном в бело-розовой гамме с обилием живых цветов. Гостей заранее предупредили о запрете на публикацию фото и видео в социальных сетях. Для молодоженов выступили Леонид Агутин, а также азербайджанские артисты Аббас Багиров и Зульфия Ханбабаева.

Роман Авроры и Рустама начался в феврале 2026 года после встречи на карнавале в Рио-де-Жанейро. До этого блогер состояла в отношениях с Григорием Лепсом, о расставании с которым объявила в январе 2026 года. Несмотря на разрыв, певец, по некоторым данным, до апреля надеялся на возобновление отношений с 20-летней возлюбленной.