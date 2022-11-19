СМИ: После ЧП с ракетой в Польше Запад резко сменил риторику в отношении России
В США и Европа все больше устают от конфликта на Украине, а после инцидента в Польше с падением украинской ракеты риторика США по отношению к России резко изменилась. Об этом сообщает китайское издание The Global Times со ссылкой на экспертов.
«На этот раз они взяли на себя инициативу как можно скорее убедить прибалтийские страны, что ракету запустила Украина, а не Россия, в то время как Зеленский все отрицал», — цитирует китайских коллег Газета.ru.
По мнению экспертов Global Times, инцидент с ракетой обозначил нижнюю границу терпения стран-членов НАТО и показал, что Североатлантический альянс на противостояние с Россией не пойдет.
Ранее обозреватель Карли Олсон в своей статье для New York Times заявил, что разногласия в оценке инцидента с падением ракет в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 445 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 621 / сут.
- СМИ: После ЧП с ракетой в Польше Запад резко сменил риторику в отношении России
- Сахалинские власти выплатят пострадавшим от взрыва дома по 500 тысяч рублей
- В России госпитализировали 1 063 человека с COVID-19
- Число жертв взрыва дома на Сахалине выросло до девяти
- В Израиле готовят изменения в закон о репатриантах из России
- Встреча лидеров АТЭС в 2023 году пройдет в Сан-Франциско
- Антонов: Россия надеется на скорое назначение посла США
- При взрыве газа на Сахалине погибли семь человек
- Названа предварительная причина взрыва в жилом доме на Сахалине
- В МИД назвали экстремистскими идеи США «вернуть» остров Врангеля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru