СМИ: После ЧП с ракетой в Польше Запад резко сменил риторику в отношении России

В США и Европа все больше устают от конфликта на Украине, а после инцидента в Польше с падением украинской ракеты риторика США по отношению к России резко изменилась. Об этом сообщает китайское издание The Global Times со ссылкой на экспертов.

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«На этот раз они взяли на себя инициативу как можно скорее убедить прибалтийские страны, что ракету запустила Украина, а не Россия, в то время как Зеленский все отрицал», — цитирует китайских коллег Газета.ru.

По мнению экспертов Global Times, инцидент с ракетой обозначил нижнюю границу терпения стран-членов НАТО и показал, что Североатлантический альянс на противостояние с Россией не пойдет.

Ранее обозреватель Карли Олсон в своей статье для New York Times заявил, что разногласия в оценке инцидента с падением ракет в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:РоссияПольшаЗападНАТОВладимир Зеленский
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