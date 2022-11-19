СМИ: После ЧП с ракетой в Польше Запад резко сменил риторику в отношении России

«На этот раз они взяли на себя инициативу как можно скорее убедить прибалтийские страны, что ракету запустила Украина, а не Россия, в то время как Зеленский все отрицал», — цитирует китайских коллег Газета.ru.

По мнению экспертов Global Times, инцидент с ракетой обозначил нижнюю границу терпения стран-членов НАТО и показал, что Североатлантический альянс на противостояние с Россией не пойдет.

Ранее обозреватель Карли Олсон в своей статье для New York Times заявил, что разногласия в оценке инцидента с падением ракет в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом.

