Корона жмет. Британия из-за имперских амбиций раздувает войну
Россия не угрожает Британии, но в Лондоне заявляют о противостоянии с Москвой из-за конфликта на Украине.
Военные Великобритании тренируются, чтобы быть готовыми к прямому конфликту с Россией на фоне ситуации с Украиной. Лондон предпримет ответные меры, если Москва предпримет атаку территории Соединенного Королевства или одной из стран НАТО. Об этом заявил Sky News начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон.
Британское военное командование рассматривает Россию как угрозу для Соединенного Королевства в ближайшие несколько десятилетий. Об этом в интервью Би-би-си заявил начальник штаба обороны ВС страны адмирал Тони Радакин 17 июля.
«Вызов, который представляет Россия, будет сохраняться намного дольше 2022, 2023 или 2024 годов. Это надолго. Потенциально речь идет о десятилетиях, на протяжении которых Россия будет оставаться угрозой. Это ясно подчеркивалось в большом обзоре, который мы представили в прошлом году, и полагаю, что сейчас угроза усилилась из-за вторжения на Украину», - приводит его цитату ТАСС.
Британия опасается ядерного потенциала РФ, кибернетических возможностей, космического потенциала, но признает, что Москва не хочет ядерной войны.
Армии Великобритании не хватит боеприпасов для победы над Россией в случае военного столкновения двух стран. Об этом заявил обозреватель издания The Times Эдвард Лукас.
По его словам, при российских «скорострельных темпах» у британской армии закончатся артиллерийские снаряды всего за два дня.
Пока британские военные наращивают мускулы для конфронтации с Москвой, рядовые англичане принимают совсем другие решения. Из-за усталости от антироссийской политики они заставили бывшего премьера страны Бориса Джонсона покинуть пост. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.
«Отставка Джонсона связана также с острым кризисом, который обрушил Запад сам на себя своей санкционной войной против России. Джонсон был ее активным сторонником, как и яростным союзником Украины. Но ему это не зачлось. По большому счету британскому избирателю плевать на Украину», — прокомментировал сенатор в своем Telegram-канале обложку The Week, на которой Джонсона вышвыривают из резиденции премьер-министра. Карикатуру сопровождает надпись: «После трех лет лжи, скандалов и лицемерия».
И тем не менее, Британия пытается разыграть украинскую карту, потому что не может избавиться от привычки «жить за счет других», до сих пор питая имперские амбиции. Лондон убеждает Европу в необходимости противостоять России «до последнего украинца». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Лондон пытается самоутвердиться и ищет союзников среди «русофобских режимов», чтобы «хоть где-то быть лидером».
«Колониальный реваншизм ни к чему хорошему не приведет. Для Англии солнце империи закатилось навсегда», — заключил политик в своем Telegram-канале.
Ранее экс-президент России, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил Британию с Визгуном - персонажем из книги Джорджа Оруэлла «Скотный двор», который на вторых ролях вместе с хряком Наполеоном «на ферме наводил пропаганду и агитацию».
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