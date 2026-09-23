Необходимо не снижать уровень уголовной ответственности до 12 лет, а вести в школах разъяснительную работу, которая будет направлена на профилактику правонарушений. Об этом НСН заявил председатель комитета Московского профсоюза полиции по СВАО Игорь Суслов.

Снижение возраста уголовной ответственности за тяжкие преступления до 12 лет поддерживают 53% россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Сейчас за такие деяния наказывают с 14 лет, а по общему правилу — с 16. В свою очередь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не раз предлагал эту меру и связывал ее с тем, что современные дети взрослеют раньше. Суслов усомнился в том, что такая мера будет оправданной.

«С одной стороны, вроде бы снижение возраста уголовной ответственности выглядит логично. Несовершеннолетние совершают достаточно тяжкие преступления, к сожалению, мы это видим из статистики. С другой стороны, непонятно, насколько это оправданная мера. К сожалению, в уголовной среде появляются межличностные связи, которые кого-то выведут на путь исправления, а кто-то вольется в организованную преступную группу, тем более на фоне детской дружбы. Считаю, что надо не снижать возраст наказания, а усиливать разъяснительную работу, направленную на профилактику правонарушений, в школе. Если ребенок совершил тяжкое преступление, возможно, его нужно изолировать на какое-то время в специальное учебное заведение и проводить работу конкретно с ним. Но в такие учреждения надо набирать особых людей, которые могут работать с несовершеннолетними, тем более с малолетними детьми, чтобы они понимали это», — сказал Суслов.

Собеседник НСН также указал на необходимость налаживания связи между школой и правоохранительными органами.