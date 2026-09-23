МВД без сил: Почему «уголовку» предложили давать детям с 12 лет
Из-за дефицита кадров у МВД нет возможности заниматься глубокой работой с детьми, сказал НСН Игорь Суслов.
Необходимо не снижать уровень уголовной ответственности до 12 лет, а вести в школах разъяснительную работу, которая будет направлена на профилактику правонарушений. Об этом НСН заявил председатель комитета Московского профсоюза полиции по СВАО Игорь Суслов.
Снижение возраста уголовной ответственности за тяжкие преступления до 12 лет поддерживают 53% россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Сейчас за такие деяния наказывают с 14 лет, а по общему правилу — с 16. В свою очередь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не раз предлагал эту меру и связывал ее с тем, что современные дети взрослеют раньше. Суслов усомнился в том, что такая мера будет оправданной.
«С одной стороны, вроде бы снижение возраста уголовной ответственности выглядит логично. Несовершеннолетние совершают достаточно тяжкие преступления, к сожалению, мы это видим из статистики. С другой стороны, непонятно, насколько это оправданная мера. К сожалению, в уголовной среде появляются межличностные связи, которые кого-то выведут на путь исправления, а кто-то вольется в организованную преступную группу, тем более на фоне детской дружбы. Считаю, что надо не снижать возраст наказания, а усиливать разъяснительную работу, направленную на профилактику правонарушений, в школе. Если ребенок совершил тяжкое преступление, возможно, его нужно изолировать на какое-то время в специальное учебное заведение и проводить работу конкретно с ним. Но в такие учреждения надо набирать особых людей, которые могут работать с несовершеннолетними, тем более с малолетними детьми, чтобы они понимали это», — сказал Суслов.
Собеседник НСН также указал на необходимость налаживания связи между школой и правоохранительными органами.
«Нужна связь между школой и органами внутренних дел, чтобы школа не скрывала какие-то негативные моменты в своей жизни, а выявляла зачатки подростковой преступности. Сейчас каждая школа заботится о своем имидже, старается не выносить сор из избы. Правоохранительным органам нужно внедрять своих людей в школы и изнутри мониторить подростковую среду. Там всегда найдутся люди, которые организуют вокруг себя более слабых и начинают устанавливать свои порядки. У нас просто нет информации, что сейчас творится в подростковой среде. Также надо работать с родителями. Но проблема в том, что у МВД нет сил заниматься такой глубокой работой. У нас жуткий дефицит кадров, не хватает постовых, участковых, оперуполномоченных, инспекторов по делам несовершеннолетних. А сокращение — это увеличение нагрузки на оставшихся сотрудников, которое приводит к безразличию. Надо увеличить количество личного состава, а потом уже думать о других вещах», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, Суслов пожаловался на нехватку учителей в школах.
«Еще одна проблема — нехватка учителей. У нас уже не хватает 17 тысяч педагогов, а в перспективе не будет хватать 90 тысяч учителей. Причина тому — рост нагрузки, усталости и падение интереса. Отмечу, что надо не бороться с результатом, а уничтожать причину преступления. Да, есть случаи, когда это идет из семьи, но тут должны подключаться инспекторы по делам несовершеннолетних, школы и опека», — заявил он.
Ранее вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик заявил, что социальные сети часто провоцируют детей на совершение преступлений в отношении своих сверстников.
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