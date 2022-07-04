В Совфеде назвали «грабежом» идею передать Украине российские активы в Британии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в своём Telegram-канале прокомментировал планы Великобритании конфисковать активы РФ в пользу Украины.

Путин предупредил, что воровство чужих активов не доведёт до добра

По его мнению, подобные действия Лондона являются «грабежом и воровством».

«Грабёж и воровство - всегда были присущи Британской империи. И сейчас Великобритания верна стародавним принципам», - написал сенатор.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает конфискацию российских активов, которые были заморожены в западных странах, и передачу их в пользу Украины, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:КонфискацияРоссияВеликобританияСовет Федерации РФВладимир Джабаров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры