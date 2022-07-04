В Совфеде назвали «грабежом» идею передать Украине российские активы в Британии
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в своём Telegram-канале прокомментировал планы Великобритании конфисковать активы РФ в пользу Украины.
По его мнению, подобные действия Лондона являются «грабежом и воровством».
«Грабёж и воровство - всегда были присущи Британской империи. И сейчас Великобритания верна стародавним принципам», - написал сенатор.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает конфискацию российских активов, которые были заморожены в западных странах, и передачу их в пользу Украины, сообщает RT.
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