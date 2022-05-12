Экс-советник Блэра считает риторику Лондона по Украине безответственной

Агрессивная риторика членов правительства Британии по Украине является безответственной, написал для Financial Times экс-глава аппарата бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Джонатан Пауэлл.

Шольц обсудил с Зеленским переговоры о мире с РФ

Он обратился с призывом к западным странам поддержать проведение мирных переговоров Киева и Москвы. Как указывает политик, британские министры устроили между собой соревнования, призывая к полной победе. По словам Пауэлла, это может приносить удовлетворение, но оно безответственно.

Как считает бывший глава аппарата, мирный диалог между Украиной и Россией маловероятен, но когда «окно возможности откроется», Запад должен сыграть свою роль.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нужно вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для разрешения ситуации на Украине. Также имеет смысл говорить и с другими сторонами кризиса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры