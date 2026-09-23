Мосбиржа хочет расширить число участников торгов, поэтому добавляет инструменты, но они могут быть полезны только узкому кругу людей, рассказал НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.

Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов анонсировал запуск курса биткоина к рублю. Топ-менеджер подчеркнул, что финальная реализация инициативы лежит на стороне Центробанка. В пресс-службе ЦБ заявили, что биржи вправе проводить торги криптовалютой, и регулятор ожидает, что такие операции будут организованы. Голубовский оценил, кто будет заинтересован в них.