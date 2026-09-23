Биткоин к рублю: Кому поможет запуск нового курса на Мосбирже
Платформа для торгов будет интересна ряду инвесторов, заявил НСН Дмитрий Голубовский.
Мосбиржа хочет расширить число участников торгов, поэтому добавляет инструменты, но они могут быть полезны только узкому кругу людей, рассказал НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов анонсировал запуск курса биткоина к рублю. Топ-менеджер подчеркнул, что финальная реализация инициативы лежит на стороне Центробанка. В пресс-службе ЦБ заявили, что биржи вправе проводить торги криптовалютой, и регулятор ожидает, что такие операции будут организованы. Голубовский оценил, кто будет заинтересован в них.
«Это привлекательный инструмент, который существенно упростит работу с криптовалютой. Те, кто хотят торговать на разнице в цене и спекулировать, уже могут это делать. Для этого нужен только статус квалифицированного инвестора. Можно добавить еще один инструмент — обезличенный Bitcoin. Люди будут торговать на бирже также, как покупают золото — вы можете его покупать и продавать, но не можете получить слитки. Их приобретают уже только в банке. Можно использовать опыт Сингапура. На человека записан токен, а сама валюта хранится на кошельке банка. Я думаю, что поступят проще — введут что-то вроде фьючерса или дериватива. Это поможет только узкому кругу инвесторов. Российский рынок в целом для них небезопасен, поэтому Bitcoin не добавит никаких рисков, а бирже важно привлечь к торгам максимум желающих, чтобы зарабатывать на комиссии», — отметил он.
Ранее в эфире НСН старший инвестиционный консультант Тимур Нигматуллин предостерег россиян от вложений в медь и металлы.
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