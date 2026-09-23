В Нью-Йорке завершилась встреча Лаврова и Рубио
Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке завершились. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что встреча прошла на полях Генассамблеи ООН. Дипломаты общались около часа.
С российской стороны в переговорах также участвовали постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, посол России в США Александр Дарчиев, глава департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, официальный представитель российского МИД Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.
Ранее Лавров заявил, что Москва приветствует заинтересованность Вашингтона в урегулировании на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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